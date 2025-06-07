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Gora Diouf Samsunspor'a

UEFA Avrupa Ligi play-off'unda oynayacak Samsunspor, İsviçre ekibi Sion'la kontratı bitecek 21 yaşındaki Senegalli stoper Gora Diouf'u radarına aldı.

calendar 07 Haziran 2025 14:16
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Imago
Gora Diouf Samsunspor'a
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Ülkemizi Avrupa'de temsil edecek olan sezonun flaş ekibi Samsunspor, transferde hız kesmiyor.

Daha önce Norveç ekibi Stromsgodset'ten İzlanda Milli Takımı'nın sol beki Tomasson'la anlaştığını duyuran kırmızı şimşekler, savunmaya da gelecek vadeden bir futbolcu getirmeye hazırlanıyor.

Takımı genç ve potansiyelli oyuncularla güçlendirmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi, İsviçre ekibi Sion'la kontratı bitecek Gora Diouf'la ilgileniyor.

21 yaşındaki sol ayaklı stoper, Avrupa'dan da birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor. Senegalli savunmacıyla yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği ve imzaların an meselesi olduğu öğrenildi.

Diouf, geçtiğimiz sezon forma giydiği 25 maçta, 2 gol kaydederken, bu karşılaşmalarda ortalama 7.01 reyting ortalaması yakaladı.

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