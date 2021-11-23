Gomis'in takımı, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu!

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'ni, Suudi Arabistan temsilcisi El-Hilal kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Gomis'in takımı, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu!
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23 Kasım 2021 21:42
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanan final maçında Suudi Arabistan ekibi El-Hilal ile Güney Kore temsilcisi Pohang Steelers karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 1. dakikada Nasser Al-Dawsari'nin golüyle 1-0 önde kapatan El-Hilal, 63. dakikada Moussa Marega'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve sahadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bafetimbi Gomis, takımının ikinci golünün pasını verdi. Gomis, 85 dakika sahada kaldı.

Suudi Arabistan temsilcisi, turnuvada 1991, 2000 ve 2019 yıllarının ardından dördüncü kez şampiyon oldu.


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