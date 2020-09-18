Gökhan Töre: 'Yuvama döndüm, mutluyum'

Gökhan Töre: "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum."pic.twitter.com/iOQEDygJ9g



— Sporxtv (@sporxtv) September 18, 2020

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Töre, Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'a geri dönmenin ve tekrar siyah-beyazlı formayı giymenin kendisini çok gururlandırdığını belirterek sözlerine başlayan Töre, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür etti.diyen deneyimli futbolcu pandemiden sonra taraftara kavuşmak istediğini dile getirdi. Taraftarla arasında bambaşka bir bağ olduğunu söyleyen Töre, sözlerine şöyle devam etti;