Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde yapımını üstlendiği ve inşaatında sona gelinen caminin açılışını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını istediğini söyledi.Trabzonspor'da uzun süre forma giydikten sonra 2008'de Rubin Kazan'a transfer olan ve bu takımda Mayıs 2018'de futbolculuk kariyerini noktalayan Gökdeniz Karadeniz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Gökdeniz Karadeniz, Kazan'da yapımını üstlendiği caminin Haziran 2016'da başlayan inşaatında son aşamaya gelindiğini belirterek, "İnşallah önümüzdeki yaz caminin açılışını yapacağız. Ufak tefek işler kaldı. Caminin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızı Tataristan'da çok seviyorlar. İnşallah kabul eder ve takvimine de uyarsa caminin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız yapar. Bu, benim, ailem ve oradaki insanlar için inanılmaz gurur verici olur." ifadelerini kullandı.Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Rubin Kazan'da antrenörlük yapmaya başladığını aktaran Gökdeniz, ancak çocuklarının Türk kültürüne alışabilmesi için İstanbul'a yerleştiğini kaydetti.Çocuklarının Rusya'da büyüdüğünü ve Türk kültüründen uzak kaldığını belirten eski milli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Futbolu bıraktıktan sonra Rubin Kazan'da antrenör olarak çalışmaya başladım. Ancak ailemle bir değerlendirme yaptık. Üç çocuğum var. Hepsi Rusya'da büyüdü. Türk kültüründen ve insanından çok uzak kaldık. Bir gün çocuğum cümle kurmaya Türkçe başladı, Rusça devam etti ve İngilizce bitirdi. O an 'Artık bu böyle olmaz, Türkiye'ye gidelim.' dedim. Çocuklarım, bizim kültürümüzde yetişsinler istedim ve İstanbul'a yerleştik."Türk futbolundan uzun bir süre uzak kaldığını vurgulayan Gökdeniz Karadeniz, "UEFA A Lisansı diplomamı Moskova'dan almıştım. Hedefim teknik direktörlük yapmak. Tabii bunun belli bir süreci var. Birkaç ay dinlendikten sonra çalışmaya başlayacağım. Ama Rubin Kazan'ın kapısı da her zaman bana açık. İstediğim zaman oraya da gidebilirim." diye konuştu.Gökdeniz Karadeniz, Trabzonspor'un kaliteli bir takıma sahip olduğunu ve iyi futbol oynadığını dile getirdi.Sezona Ahmet Ağaoğlu başkanlığından yeni bir yapılanmayla giren Trabzonspor'u başarılı bulduğunu aktaran Gökdeniz, şunları kaydetti:"Ligde çok başarılılar. İyi futbol oynuyorlar. Çok kaliteli ve yıldız adayı genç futbolculara sahipler. Belki altyapıdan bu futbolcuların devamı da gelecek. Trabzonspor doğru yolda. Ama gönül isterdi ki Trabzonspor, borç batağına girip de böyle bir adım atmasaydı. Zararın neresinden dönülse kardır. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Ünal Karaman Trabzonspor'u çok iyi biliyorlar. Orası için doğru insanlar. Genç oyuncularla da iyi bir jenerasyon yakaladılar. Trabzonspor, bu sezon şampiyonluk yarışının içine girebilir, dışında da kalabilir ama önümüzdeki 2-3 yıl için önemli bir kadro kurulduğunu düşünüyorum. Trabzonspor, inşallah borçlarını azaltarak yarışmacı bir takım haline gelir ve futbolcu yetiştirerek asıl ilkesine döner."Trabzon'daki Medical Park Stadı'nda henüz maç izlemeye gitmediğinin altını çizen eski milli futbolcu, "Ünal Karaman ve yardımcısı Hüseyin Çimşir ile görüşüyorum. Onlar adına çok mutluyum, seviniyorum. Başarılı gidiyorlar. Demek ki kendi değerlerine sahip çıkıp görev verirseniz, insanlar başarılı oluyor. Sayın Ahmet Ağaoğlu çok güzel bir iş yaptı. İnşallah böyle devam ederler." değerlendirmesinde bulundu.Gökdeniz Karadeniz, Trabzonspor'da oynadığı futbolla dikkati çeken milli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün kesinlikle yurt dışına gitmesi gerektiğini ifade etti.Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen 2 futbolcunun da bu sezon iyi bir performans sergilediğini kaydeden Gökdeniz, "Kesinlikle yurt dışına çıkmalılar. İki oyuncu da daha önce yurt dışında oynamak istediğini ifade etti. Bence doğru adım atıyorlar ama yurt dışı için belki 1-2 seneleri daha var. Trabzonspor'da biraz daha deneyim kazanmaları gerekiyor. Yusuf ve Abdülkadir'in doğru adımlar atacağına eminim. Hem Trabzonspor'a iyi para kazandırırlar hem de yurt dışında istedikleri kulübe gidebilirler. Ancak akıllarında hep uzun süre yurt dışında kalmak olsun. Kendilerine güvensinler. Yurt dışında çok başarılı olacaklarını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.Gökdeniz Karadeniz, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in büyük avantaja sahip olduğunu söyledi.En yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan turuncu-lacivertli takımın devre arasında çok iyi transferler yaptığını dile getiren Gökdeniz, "Ligi yakından takip ediyorum. Medipol Başakşehir'in çok büyük bir avantajı var. Önemli bir puan farkı var. Şampiyonluk yarışı ligin sonuna kadar devam edecek. Çok önemli maçlar var. Şampiyonluk yarışının Medipol Başakşehir ve Galatasaray arasında geçeceğini düşünüyorum. Bu yarış son 3-4 haftaya kadar devam eder." şeklinde konuştu.Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazan'da giydiği 61 numaralı formasının emekli edilmesi ve ülke futbolunun gelişimine sağladığı katkı nedeniyle Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti tarafından liyakat nişanına layık görülmesinin gurur verici olduğunu aktardı.Eski milli futbolcu, 61 numaralı formasının ayrıca Tataristan Ulusal Cumhuriyet Müzesi'ne de kaldırıldığını hatırlatarak, "Bunlar, hem benim için hem de ülkem adına çok önemli. Rubin Kazan'da keyifli günler geçirdim. Onlar da bana böyle bir jest yaptılar. Benim için gurur verici bir şey. Bunları elde edebilmek için iyi futbolcu olmaktan ziyade sergilediğin davranışlar, sahada gösterdiğin mücadele ve oradaki insanlarla yakaladığın uyum çok önemli. Belki başka Türk oyuncular da bu ve daha değerli ödüller alacak. Öz evlatlarımıza sahip çıkalım. Değerli bir milletiz. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Mart ayında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarını oynamaya başlayacak A Milli Takım hakkında de değerlendirmede bulunan Gökdeniz, şunları kaydetti:"Sonuçlara baktığımız zaman şu anda kötü gidiyoruz. Ancak geleceğimizi çok iyi görüyorum. A Milli Takım'da çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyonu iyi değerlendirebilirsek, önümüzdeki 10 yılın takımını yakalamış oluruz. Bu da 4 turnuvaya denk gelir. Doğru yönetilirse ve sabır gösterilirse 4 turnuvaya gidecek kaliteli takım elimizde olur. İnşallah bu genç oyuncular çalışmayı bırakmaz ve her sene üstüne koyarak devam ederler. Türk Milli Takımı da özlenen günlerdeki gibi başarılı sonuçları almaya başlar."