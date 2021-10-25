Giuseppe Marotta: 'Başkan bana güvence verdi'

Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan kaynaklı fonun Inter'i de satın alacağı yönünde çıkan haberlerin ardından Inter cephesinden açıklama geldi.



İtalyan ekibinde CEO'luk görevinde bulunan Giuseppe Marotta, konuyla ilgili açıklamasında, "Ben hissedar değilim, bu konu benim yetkimde olan bir şey değil. Başkanla konuştuğumda bana burada kalacağına dair güvence verdi" ifadelerini kullandı.



Şu an satılma konusunda somut bir şey olmadığını söyleyen Marotta, "Dediğim gibi bu konu benim uzmanlık olmasa da, şu an gerçekleşen herhangi bir somut bir şey yok" dedi.





İLGİLİ VİDEO