Giuseppe Marotta: "Başkan bana güvence verdi"

Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta, İtalyan ekibinin Suudi Arabistan kaynaklı bir fona satılacağı yönünde çıkan haberlere cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Giuseppe Marotta: 'Başkan bana güvence verdi'
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25 Ekim 2021 16:24
Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan kaynaklı fonun Inter'i de satın alacağı yönünde çıkan haberlerin ardından Inter cephesinden açıklama geldi.

İtalyan ekibinde CEO'luk görevinde bulunan Giuseppe Marotta, konuyla ilgili açıklamasında, "Ben hissedar değilim, bu konu benim yetkimde olan bir şey değil. Başkanla konuştuğumda bana burada kalacağına dair güvence verdi" ifadelerini kullandı.

Şu an satılma konusunda somut bir şey olmadığını söyleyen Marotta, "Dediğim gibi bu konu benim uzmanlık olmasa da, şu an gerçekleşen herhangi bir somut bir şey yok" dedi.


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