Giresunspor'da Erol Can'a Başkan Karaahmet güvencesi

TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden GZT Giresunspor'un genç orta saha oyuncusu Erol Can Akdağ'a transfer teklifi geldi. Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'ten transfere izin çıkmadı.

, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da Erol Can'a Başkan Karaahmet güvencesi
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07 Eylül 2021 13:35
Erol Can Akdağ
Erol Can Akdağ
Giresunspor
Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un genç orta saha oyuncusu Erol Can Akdağ'a, TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden transfer teklifi geldi.

Giresun Işık'ın haberine göre; Yeşil Beyazlı kulübün alt yapısından yetişerek profesyonel olan ve geride kalan sezonda teknik direktör Hakan Keleş'in vazgeçemediği oyuncularından olan Erolcan'a GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'ten izin çıkmadı.

Başkan Karaahmet'in genç futbolcuya, "Seni Süper Lig'de oynarken görmek istiyorum." dediği öğrenildi.


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