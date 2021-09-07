Giresunspor'da Erol Can'a Başkan Karaahmet güvencesi

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un genç orta saha oyuncusu Erol Can Akdağ'a, TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nden transfer teklifi geldi.
Giresun Işık'ın haberine göre; Yeşil Beyazlı kulübün alt yapısından yetişerek profesyonel olan ve geride kalan sezonda teknik direktör Hakan Keleş'in vazgeçemediği oyuncularından olan Erolcan'a GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'ten izin çıkmadı.
Başkan Karaahmet'in genç futbolcuya, "Seni Süper Lig'de oynarken görmek istiyorum." dediği öğrenildi.
Giresun Işık'ın haberine göre; Yeşil Beyazlı kulübün alt yapısından yetişerek profesyonel olan ve geride kalan sezonda teknik direktör Hakan Keleş'in vazgeçemediği oyuncularından olan Erolcan'a GZT Giresunspor Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'ten izin çıkmadı.
Başkan Karaahmet'in genç futbolcuya, "Seni Süper Lig'de oynarken görmek istiyorum." dediği öğrenildi.