Getafe hocasından Messi'ye övgüler geldi

Getafe Teknik Direktörü Pepe Bordalas, Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde Lionel Messi için konuştu.



Arjantinli yıldızın Barcelona'da kalmasından mutlu olduğunu belirten teknik adam, "Profesyonel bir çalışan ve taraftar olarak, Messi'nin Barcelona'da kalmasından memnunum. Dünyanın en iyi oyuncusunun bizim ligimizde olması önemli. Onu izlemeyi her zaman sevmişimdir" dedi.



Ronald Koeman'ın etkisine değinmesi istenen teknik adam, "Yeni hoca gelince farklılıklar yaşanır. Barcelona, her zaman üst düzey oyuncuların olduğu bir takım olacaktır" ifadelerini kullandı.



Getafa ile Barcelona, 17 Ekim Cumartesi günü 22:00'de karşı karşıya gelecek.



