San Antonio Spurs efsanesi George Gervin, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'ye övgüde bulunarak, basketbol sevgisini takdir etti.



Gervin yakın zamanda Curry'nin oyun stilini överek, süperstar oyuncunun "bir şovmen" olduğunu söyledi:



"O bir şovmen... Topu çemberden geçirme konusunda çok tutkulu. Kendine o konuda güveni tam. Bunu başarmak için üzerinde çok çalışması gerekti ve oyuna olan sevgisini çok belli ediyor. Takımca oyunlarında da bu kendini gösteriyor.



Steph izlemekten gerçekten zevk aldığım adamlardan biri. Size her maç görmeniz için farklı bir şeyler sunuyor ve yılda 82 maç oynanıyor. Bu oldukça özel."



Curry, NBA'de 29.5 sayı, 6.1 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla oynuyor.



