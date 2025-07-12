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George Gardi'den Okan Buruk'a "Rahat ol" telefonu!

Victor Osimhen transferinde aktif görev alan George Gardi, Okan Buruk'u arayıp güvence verdi.

calendar 12 Temmuz 2025 10:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
George Gardi'den Okan Buruk'a 'Rahat ol' telefonu!
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Napoli yönetimiyle Osimhen transferi için İtalya'da görüşmelerde bulunan George Gardi ve Abdullah Kavukcu yıldız isim için yoğun mesai harcıyor. İtalyan menajerin transferin durumuyla ilgili Okan Buruk'u aradığı öğrenildi.

RAHATLATAN TELEFON

George Gardi, teknik direktör Okan Buruk'u arayarak "Osimhen için endişe etmenize gerek yok. Transferin artık buradan döneceğini düşünmüyorum" diyerek hocanın içini rahatlattı.


SON TEKLİF

Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu ve menajer George Gardi'nin başkan Dursun Özbek ile görüşten sonra bir kez daha Napoli ile masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye 40 milyon euroluk peşin ödeme yapacağını iletti. Kalan 35 milyon euroluk kısmın iki taksit halinde ödeneceği bildirildi. Ayrıca banka teminatının verileceği de yeni görüşmede Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'e iletildi.

Galatasaray son teklifinin ardından Napoli'den gelecek cevabı beklemeye geçti.

Victor Osimhen transferinin yakın zamanda sonuca bağlanması bekleniyor.

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