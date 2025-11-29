Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu 6 Aralık'a ertelendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Kırmızı-siyahlı kulübün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Kulübün genel kurul çağrısına göre olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluk aranmaksızın 6 Aralık Cumartesi günü Nejat Uygur Konferans Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak.
