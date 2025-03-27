Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, takıma destek çağrısı yaptı

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, Şanlıurfaspor maçı öncesi taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, takıma destek çağrısı yaptı
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27 Mart 2025 16:20
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında cuma karşılaşacakları Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçında taraftarları takıma destek olmaya davet etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sungur, göreve gelirken Süper Lig'e çıkma sözü verdiklerini hatırlatarak, bu hedefe ulaşmaya çok az bir süre kaldığını vurguladı.

Sungur, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim olarak göreve gelirken bu camia için Süper Lig'e çıkma sözü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmeye sayılı haftalar kaldı. Her hafta ayrı bir heyecan ve her hafta takımımız için ayrı bir önem teşkil ediyor. Bu heyecana ve bu sezon Süper Lig'le tamamlayacağımız güzel hikayemize sizlerin de ortak olmanız en büyük temennim. Geçtiğimiz haftalarda istemeyerek de olsa yaşadığımız puan kayıplarını telafi etmek sizlerin desteğiyle bizler ve oyuncu kardeşlerimin elinde. Bayram öncesi erken bayram sevinci yaşamak ve yaşatmak isteyen tüm Gençlerbirliği sevdalılarını, Ankara halkını ve tüm sporseverleri Eryaman Stadyumu'nda cuma günü saat 20.30'da oynayacağımız Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor karşılaşmasına bekliyorum. Hepimizin desteği, 102 yıllık Cumhuriyetimizle yaşıt Gençlerbirliği'mizi ait olduğu yere Süper Lig'e taşıyacaktır."

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