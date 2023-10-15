Gençler dünya şampiyonu Ayşe Sena'nın hedefi en zirve

Muaythaide gençlerde dünya şampiyonluğu bulunan Kayserili milli sporcu Ayşe Sena Nergiz, elit büyüklerde de kürsünün zirvesine çıkmak istiyor.



Kayseri'de özel bir lisede son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ayşe Sena, kilo almak için gittiği fitness salonunda muaythai sporcularıyla tanıştı.



Milli sporcu, bir süre sonra bu sporu yapmaya karar vererek, milli takım antrenörü İlayda Güvercin'in desteği ve yönlendirmesiyle katıldığı organizasyonlarda elde ettiği derecelerle milli takıma seçildi.



Bahçelievler Spor Kulübü bünyesinde 3 yıldır bu branşta spor hayatını sürdüren Ayşe Sena, en son 1-7 Ekim'de Antalya'da Türkiye Muaythai Federasyonu ile Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) düzenlediği Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.



Ayrıca, 2022'de Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Şampiyonası ile Afyonkarahisar'daki Balkan Muaythai Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan Ayşe Sena, 2023'te Antalya'nın Göynük ilçesinde gerçekleşen Muaythai Türkiye Şampiyonasında ve Ankara'daki Avrupa Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıktı.



Milli sporcu Ayşe Sena Nergiz, AA muhabirine, savunma sporu muaythaiyi yapmasına karşı çıkan ailesinin bir süre sonra başarısından dolayı kendisini desteklediğini söyledi.



Ayşe Sena, "Şu anda gençler kategorisinde dövüşüyorum. Gençlerin bir üzerindeki elit büyüklerde yine şampiyon olmak istiyorum. Bunun için haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Gün içerisinde koşu yapıyorum. Maç süreçlerinde çift antrenman yapıyoruz. Akşamları salonda idman yapıyoruz. Bu yine koşuyla başlıyor, sonra esneme hareketleriyle devam ediyor. Birebir çalışmalar da yapıyoruz. Antrenmanlarımızı maç, mekik ve şınav yaptıktan sonra bitiriyoruz." dedi.



Sporcu, dinamik ve dinç kalmak isteyen herkese savunma sporları olmasa da herhangi bir spor dallarıyla ilgilenmesini tavsiye etti.



Antrenör İlayda Güvercin de sporcusunun kendi kategorisinde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirtti.



Son katıldıkları şampiyonada elde ettikleri başarıyı Türkiye'ye hediye ettiklerini vurgulayan Güvercin, "Ayşe Sena, çok hırslı ve başarılı bir sporcu. Disiplininden dolayı burada. Bizi çok gururlandırdı. Ülkemizi yine en zirvede temsil edebilmek için programlı ve düzenli bir çalışma sürecimiz olacak." diye konuştu.



Türkiye Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu da bu branşta önemli bir yere sahip olduklarını kaydetti.



