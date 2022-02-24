Genç milliler Kırgızistan'ı tek golle geçti!

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta Kırgızistan'ı 1-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milliler Kırgızistan'ı tek golle geçti!
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24 Şubat 2022 20:22
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında Antalya'da özel maçta karşılaştığı Kırgızistan'ı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takıma galibiyeti getiren gol 72. dakikada Koray Dağ'dan geldi.

Ay-yıldızlı ekip, 22 Şubat Salı günü Tacikistan ile oynadığı hazırlık maçını da 3-1 kazanmıştı.

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