Gaziantep'te Muhammet Demir bilmecesi

Gaziantep FK'nın tecrübeli forveti Muhammet Demir'in, teknik direktör Erol Bulut ile yaşadığı tartışma sonrası takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te Muhammet Demir bilmecesi
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14 Mayıs 2022 17:30
Gaziantep FK'da verimsiz bir sezon geçiren ve hayal kırıklığı yaratan oyuncuların başında gelen, son olarak da Fenerbahçe maçında oyundan alındıktan sonra Erol Bulut'un üzerine yürüyen Muhammet Demir'in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe maçı sonrası kadro dışı bırakılması söz konusu olan ancak Kayserispor maçının önemi ve takımın 1 puana olan ihtiyacı sebebiyle Fenerbahçe maçında Erol Bulut'a yaptığı da hem yönetim hem teknik adam tarafından görmezden gelinen Muhammet Demir'in performansına bağlı olarak takımdaki geleceği belli olacak.

Bu sezon performansının düşük olduğunu kabul eden ve son zamanlarda Göztepe maçı ile başlayan olaylarda şimşekleri üzerine çekerek taraftarlar tarafından tepki alan Muhammet Demir'in takımdan kiralık olarak ayrılmasının da olası ihtimaller arasında yer aldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

KARİYERİNİN EN KÖTÜ SEZONLARINDAN BİRİ

Gaziantep FK'da bu sezon sadece 6 gol atabilen ve performans olarak tartışılır bir noktada olan Muhammet Demir kariyerinin en kötü sezonlarından birini geride bırakmış oldu. Geçtiğimiz sezon attığı 15 gol ile adı milli takıma kadar giden ve zirve yapan Muhammet Demir'in bu çöküşü büyük bir hayal kırıklığı olarak nitelendirildi.

(GAZİANTEP GÜNEŞ)

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