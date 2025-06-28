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Gaziantep FK'ye sol bek sürprizi: Bruno Langa

İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeira'da oynayan sol bek Bruno Langa Gaziantep FK'ye önerildi. Gaziantep FK şu anlık transfere olumlu bakmıyor.

calendar 28 Haziran 2025 15:06 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 15:10
Fotoğraf: X.com
Gaziantep FK'ye sol bek sürprizi: Bruno Langa
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Gaziantep FK, transfer çalışmalarını sürdürürken İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria'nın sol beki Bruno Langa, menajerler aracılığıyla kulübe önerildi. Gaziantep FK ise Langa'nın alternatiflerini arıyor.
 GAZİANTEP FK'DEN OLUMSUZ YAKLAŞIM

Gaziantep FK transfer komitesi, birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken gelen bu teklifi değerlendirdi. Ancak kırmızı-siyahlı yönetimin Bruno Langa için olumlu görüş bildirmediği belirtildi. Kulüp, farklı transfer alternatiflerine yönelmeyi planlıyor.

TRANSFER SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Gaziantep FK, önümüzdeki günlerde yeni sol bek arayışlarına devam edecek. Kulüp yetkilileri, takımın ihtiyaçlarına uygun ve maliyet açısından avantajlı oyuncular üzerinde çalışıyor. Taraftarlar ise kadroya yapılacak takviyeleri heyecanla bekliyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ

Langa, Almeira ile 27 maça çıkarken gol ve asist katkısı yapamadı.
(Olaymedya)



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