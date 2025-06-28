Gaziantep FK'ye sol bek sürprizi: Bruno Langa

Gaziantep FK, transfer çalışmalarını sürdürürken İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria'nın sol beki Bruno Langa, menajerler aracılığıyla kulübe önerildi. Gaziantep FK ise Langa'nın alternatiflerini arıyor.



GAZİANTEP FK'DEN OLUMSUZ YAKLAŞIM



TRANSFER SÜRECİ DEVAM EDİYOR

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİ

Gaziantep FK transfer komitesi, birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdürürken gelen bu teklifi değerlendirdi. Ancak kırmızı-siyahlı yönetimin Bruno Langa için olumlu görüş bildirmediği belirtildi. Kulüp, farklı transfer alternatiflerine yönelmeyi planlıyor.Gaziantep FK, önümüzdeki günlerde yeni sol bek arayışlarına devam edecek. Kulüp yetkilileri, takımın ihtiyaçlarına uygun ve maliyet açısından avantajlı oyuncular üzerinde çalışıyor. Taraftarlar ise kadroya yapılacak takviyeleri heyecanla bekliyor.Langa, Almeira ile 27 maça çıkarken gol ve asist katkısı yapamadı.(Olaymedya)