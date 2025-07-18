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Gaziantep FK, Moutoussamy'i gündemine aldı

Gaziantep FK'ya önerilen Kongolu orta saha Samuel Moutoussamy için son kararı teknik direktör İsmet Taşdemir verecek.

calendar 18 Temmuz 2025 14:49 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 14:50
Fotoğraf: Imago
Gaziantep FK, Moutoussamy'i gündemine aldı
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK'da transfer çalışmaları hız kazanırken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezonu 1. Lig'e düşen Sivasspor'da tamamlayan orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy, kırmızı-siyahlı kulübe önerildi. Kongolu futbolcunun transferine ilişkin nihai kararın, teknik direktör İsmet Taşdemir tarafından verileceği öğrenildi.

KULÜP TARAFINDAN TEKLİF EDİLDİ

Sivasspor ile sözleşmesi devam eden ancak yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcu, kulübü aracılığıyla Gaziantep temsilcisine önerildi. Kulübün transfer komitesinin, oyuncuyu teknik ekibe sunduğu ve değerlendirme sürecinin başlatıldığı belirtildi.



33 MAÇTA GÖREV ALDI

Merkez orta sahada görev yapan Moutoussamy, 2024-2025 sezonunda Sivasspor formasıyla toplam 33 karşılaşmada sahaya çıktı. Hücum organizasyonlarına zaman zaman destek veren deneyimli oyuncu, sezonu 3 asistle tamamladı. Her ne kadar skor katkısı sınırlı olsa da, istikrarlı performansı ve fiziksel gücüyle dikkat çekti.

KARARI TAŞDEMİR VERECEK

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in, oyuncunun özelliklerini ve takımın ihtiyaçlarını dikkate alarak nihai kararı birkaç gün içinde vermesi bekleniyor. Transferin olumlu sonuçlanması hâlinde, oyuncunun kısa sürede kente gelerek görüşmelere başlaması planlanıyor. (Olay Medya)

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