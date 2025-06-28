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Gaziantep FK'de kampa 2 isim yetiştirilecek

Yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Gaziantep FK'de yönetim ve teknik direktör İsmet Taşdemir, kampa iki ismi yetiştirmek istiyor.

calendar 28 Haziran 2025 15:15
Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'de kampa 2 isim yetiştirilecek
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Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilecek kamp öncesinde, kulüp yönetimi tarafından iki yabancı transferin kamp kadrosuna dahil edilmesi planlanıyor.



TEKNİK DİREKTÖR VE YÖNETİMDEN TRANSFER MESAİSİ

Teknik direktör İsmet Taşdemir, transferlerin kamp öncesinde takıma katılmasının hem kamp süreci hem de sezon performansı açısından kritik olduğunu belirtti. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Gaziantep FK yönetimi transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Başkan Memik Yılmaz da takıma takviye konusunda kararlı ve önümüzdeki süreçte transferlerin tamamlanması için çalışmalarını hızlandırdı.


BAŞKAN MEMİK YILMAZ'DAN KAMP ZİYARETİ

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kongresinin ardından Sırbistan kampına gitmesi bekleniyor. Başkan Yılmaz, kamp boyunca takımı yalnız bırakmayarak, yeni transferlerin kadroya katılması ve kamp sürecinin verimli geçmesi için destek verecek. Yönetimden bazı isimlerin de bu ziyarete eşlik etmesi planlanıyor.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI VE HEDEFLER

Gaziantep FK, 1 Temmuz'da başlayacak Sırbistan kampında hem fiziki hazırlıklarını tamamlamayı hem de yeni transferlerle takımı güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik heyet, kamp dönemi boyunca taktiksel çalışmalara ağırlık vererek, sezon öncesi eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor.
(Olaymedya)


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