Gaziantep FK'da kritik ayrılık...

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Aralık ayı içerisinde CEO olarak göreve başlayan Erhan Yüksek görevden ayrıldı.



Erhan Yüksek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "Aralık 2021 tarihinde başladığım ve sezon sonuna kadar anlaştığım Gaziantep FK'daki CEO luk görevimden, sözleşmemin bitmesine kısa bir zaman kalsa da, bugün itibarı ile kendi rızam ile ayrılıyorum. Bu süre zarfında bana gösterilen teveccüh ve destek için başta Başkanımız Cevdet Akınal olmak üzere tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürü borç bilirim. Yeni sezonda kulübümüze en içten dileklerimle başarılar diliyorum. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.



(GAZİANTEP GÜNEŞ)





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