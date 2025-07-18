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Gaziantep FK, Ali Turap'ı istiyor

Gaziantep FK, Galatasaray'dan 20 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül ile ilgileniyor.

calendar 18 Temmuz 2025 12:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Ali Turap'ı istiyor
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, transferde harekete geçti.

Gaziantep FK, Galatasaray forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül ile ilgileniyor. Gaziantep, bu transfer için Galatasaray ile temaslara başladı.

20 yaşındaki futbolcu, geleceği konusunda henüz son kararını vermedi.

Ali Turap Bülbül, geçen sezon da Galatasaray'dan Ümraniyespor'a kiralık gitmişti.

Genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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