Gambiya Togo'yu tek golle geçti

Antalya'da düzenlenen Rival Futbol Turnuvası'nda Gambiya, Togo'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gambiya Togo'yu tek golle geçti
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09 Haziran 2021 07:28
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gambiya, Togo'yu 1-0 mağlup etti.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Togo, Gine, Gambiya, Nijer ve Kosova A milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Gambiya ile Togo mücadele etti.

Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Gambiya, 74. dakikada James Gomez'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Turnuva, 11 Haziran'da sona erecek.


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