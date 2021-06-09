Gambiya Togo'yu tek golle geçti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gambiya, Togo'yu 1-0 mağlup etti.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Togo, Gine, Gambiya, Nijer ve Kosova A milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Gambiya ile Togo mücadele etti.
Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Gambiya, 74. dakikada James Gomez'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Turnuva, 11 Haziran'da sona erecek.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Togo, Gine, Gambiya, Nijer ve Kosova A milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Gambiya ile Togo mücadele etti.
Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Gambiya, 74. dakikada James Gomez'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Turnuva, 11 Haziran'da sona erecek.