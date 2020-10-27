Galatasaray'daki dev zirvede 3 anlaşma

Kritik zirvede zaman zaman hararetli tartışmalar da yaşandı. Başta oyuncuların durumu olmak üzere transferler, takımın aldığı sonuçlar gibi detaylar da görüşüldü.



Başkan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yanında Fatih Terim de isteklerini, planlarını anlatırken ortam da bir ara gerildi. Terim odadan çıktı ve daha sonra Abdurrahim Albayrak ile görüşmeye başladı. Sonrasında taraflar sorunları çözdü.



İşte karşılıklı yapılan mutabakatın detayları:



1-Başkan Cengiz ve yöneticiler artık futbolcuları eleştirmeyecek.



2-Fatih Terim, yönetime karşı sözler kullanmayacak.



3-Abdurrahim Albayrak sadece maç sonlarında açıklama yapacak.



LEVENT TÜZEMEN / PERDE ARKASI



Belhanda&Feghouli konuşuldu



Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim'in yaptığı toplantıdan kriz çıkmazdı. Çünkü iki taraf da G.Saraylı. Ancak sorunlar da masaya yatırıldı. Özellikle Fatih hocanın yönetime, oyuncularla ilgili yapılan açıklamalardan dolayı rahatsızlığını dile getirdiğini duydum. Hoca burada haklı. Takımı kendisi yönetiyor, başkan Cengiz ve yönetimi de futbolcuların paralarını ödemeye özen gösteriyor. Belhanda ve Feghouli üzerine yapılan spekülasyonların dışarıya fazla yansıtılması ve medyada sürekli gündem oluşturması takıma ciddi zarar veriyor. Terim de yönetime bu düşüncelerini aktardı. Toplantı sonunda Terim'in "Her şey yolunda" açıklaması; içeride çok şey yaşandı ama G.Saray etiğine bağlı olarak 'kol kırılır yen içinde kalır' felsefesinin bir göstergesiydi.



