Galatasaray tur hesabı yapmaya başladı!

Manchester United kalan maçlarını kazanırsa 9 puana ulaşıyor. G .Saray, M.United ve Kopenhag maçlarından 6 puan çıkartırsa ilk 2 garanti!

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray tur hesabı yapmaya başladı!
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05 Ekim 2023 13:53
Son güncelleme 05 Ekim 2023 14:18
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk iki maçlar sonucunda 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bayern Münih 6 puanla ilk sırada bulunuyor. Kopenhag 1 puanla 3., puanı olmayan M.United ise son sırada yer alıyor.

Sarı- Kırmızılılar şimdiden 2. tur hesapları yapmaya başladı. En kötü ihtimalle 2. olarak bir üst tura adını yazdırmak isteyen G.Saray, grupta büyük avantaj yakaladı.

Cimbom, M.United'ı evinde, Kopenhag'ı deplasmanda mağlup ederse 10 puana yükseliyor.

M.United, kalan 3 maçı kazansa dahi 9 puanda kalıyor. Grup kuraları çekildiğinde Bayern Münih ve Manchester United favori olarak gösteriliyordu. Ancak, Galatasaray'ın United galibiyetiyle işler değişti.



 
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