Galatasaray tur hesabı yapmaya başladı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk iki maçlar sonucunda 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bayern Münih 6 puanla ilk sırada bulunuyor. Kopenhag 1 puanla 3., puanı olmayan M.United ise son sırada yer alıyor.
Sarı- Kırmızılılar şimdiden 2. tur hesapları yapmaya başladı. En kötü ihtimalle 2. olarak bir üst tura adını yazdırmak isteyen G.Saray, grupta büyük avantaj yakaladı.
Cimbom, M.United'ı evinde, Kopenhag'ı deplasmanda mağlup ederse 10 puana yükseliyor.
M.United, kalan 3 maçı kazansa dahi 9 puanda kalıyor. Grup kuraları çekildiğinde Bayern Münih ve Manchester United favori olarak gösteriliyordu. Ancak, Galatasaray'ın United galibiyetiyle işler değişti.
Bayern Münih 6 puanla ilk sırada bulunuyor. Kopenhag 1 puanla 3., puanı olmayan M.United ise son sırada yer alıyor.
Sarı- Kırmızılılar şimdiden 2. tur hesapları yapmaya başladı. En kötü ihtimalle 2. olarak bir üst tura adını yazdırmak isteyen G.Saray, grupta büyük avantaj yakaladı.
Cimbom, M.United'ı evinde, Kopenhag'ı deplasmanda mağlup ederse 10 puana yükseliyor.
M.United, kalan 3 maçı kazansa dahi 9 puanda kalıyor. Grup kuraları çekildiğinde Bayern Münih ve Manchester United favori olarak gösteriliyordu. Ancak, Galatasaray'ın United galibiyetiyle işler değişti.