Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızına göz dikti!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Trabzonspor'un ve Türk futbolunun en yetenekli futbolcularından birisi olan Abdülkadir Ömür'e talip oldu. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızına göz dikti!
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20 Haziran 2023 15:58
Son güncelleme 20 Haziran 2023 15:59
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş bir transfer hamlesi geldi.

Sarı-Kırmızılı ekip, Trabzonspor'un 2021/2022 sezonunda kazandığı şampiyonluğa büyük bir katkıda bulunan yıldızı Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istiyor.

Yetenekli oyuncuyu İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuya önümüzdeki sezon Sar-Kırmızılı formayı giydirmenin planlarını yapıyor. Galatasaray'ın bu kapsamda Trabzonspor'a teklifi de ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray, Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a 4 milyon Euro'luk teklifte bulunurken Fırtına, yıldız futbolcusu için 6 milyon Euro gibi bir bedel bekliyor. iki takım arasındaki görüşmeler devam ediyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN PERFOMANSI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da istediği gibi bir oyun ortaya koyamayan Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de 29 mücadelede görev aldı. Türk yıldız, oynadığı müsabakalarda 2 gol atarken 3 de asist katkısında bulundu.

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