Galatasaray'ın dönüşü Avrupa'da ses getirdi

2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Kopenhag ile 2-2 berabere kalması Avrupa basınının da gündemindeydi. Özellikle Alman basını mücadeleye geniş yer ayırdı.Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden BILD, Galatasaray ile Kopenhag arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın skoru için, "Kabus önlendi" tanımını yaptı. Haberde;ifadelerine yer verildi.Bir diğer Alman gazetesi Kicker de Galatasaray - Kopenhag maçına geniş yer ayırdı.Haberde şu ifadeler kullanıldı;Kicker haberin devamında Galatasaray'ın yediği ikinci gole atıfta bulunarak,şeklinde yorum yaptı.Kicker, Galatasaray'ın geri dönüşü için ise,ifadelerine yer verildi.