Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray, sosyal medya hesabından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2023 00:15
Galatasaray, Fenerbahçe'nin sahasında kupa kaldırdığı sezon ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından, "Normal sezonu 9 puan farkla lider bitiren Galatasarayımız, puan farkı ikiye bölünerek oynatılan Süper Final'i de kazanarak bir sezonda iki kere şampiyon oldu!" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, "İki kere şampiyon ve Mayıslar Bizimdir" hashtagleri de kullanıldı.

Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery