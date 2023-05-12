Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin sahasında kupa kaldırdığı sezon ile ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.



Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından, "Normal sezonu 9 puan farkla lider bitiren Galatasarayımız, puan farkı ikiye bölünerek oynatılan Süper Final'i de kazanarak bir sezonda iki kere şampiyon oldu!" ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca, "İki kere şampiyon ve Mayıslar Bizimdir" hashtagleri de kullanıldı.



Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.





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