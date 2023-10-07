Galatasaray'dan 22 maçlık büyük seri!

Galatasaray, oynadığı son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray'dan 22 maçlık büyük seri!
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07 Ekim 2023 23:00
Okan Buruk yönetiminde yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

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