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Sarı kırmızılılarda Dries Mertens'in kramponlarını asması beklenirken yönetim, Dinamo Zagreb'in 22 yaşındaki yıldız oyuncusu Martin Baturina için hamle yaptı.
Africa Foot United'ın haberine göre Galatasaray, Baturina için Dinamo Zagreb ile ilk temasları kurdu.
Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın 18 milyon euroluk teklifini reddeden Hırvat temsilcisi, bu sezon artan ilgi sebebiyle yetenekli oyuncunun transferinin önünü açmayı planlıyor.
Hırvat 10 numara aynı zamanda Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Inter, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi kulüpler tarafından da yakından takip ediliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Baturina, 6 gol,10 asistlik katkı verdi.
Sarı kırmızılılarda Dries Mertens'in kramponlarını asması beklenirken yönetim, Dinamo Zagreb'in 22 yaşındaki yıldız oyuncusu Martin Baturina için hamle yaptı.
Africa Foot United'ın haberine göre Galatasaray, Baturina için Dinamo Zagreb ile ilk temasları kurdu.
Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın 18 milyon euroluk teklifini reddeden Hırvat temsilcisi, bu sezon artan ilgi sebebiyle yetenekli oyuncunun transferinin önünü açmayı planlıyor.
Hırvat 10 numara aynı zamanda Real Madrid, PSG, Bayern Münih, Inter, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi kulüpler tarafından da yakından takip ediliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Baturina, 6 gol,10 asistlik katkı verdi.