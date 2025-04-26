Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen attığı gollerle kısa süre içinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Napoli, Nijeryalı yıldız için 75 milyon Euro çıkış maddesi belirledi. Adı İtalyan, İngiliz ve Suudi Arabistan takımları ile anılan Osimhen için şimdiye kadar en yüksek teklifi veren kulüp Juventus.
Takvim'in haberine göre İtalyan ekibi, Napoli'ye 60 milyon Euro'luk teklif yaptı. Napoli ise bu rakamı az bularak teklifi geri çevirdi.
Manchester United ve bazı İngiliz kulüpleri de yıldız oyuncu için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak onlar da 75 milyon Euro ödemek istemiyor. Galatasaray'ın da Victor Osimhen'in bonservisini alma planı var.
Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu ve transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktığını açıklayan Osimhen için umudunu daha da artırdı.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
26 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon forma giydiği 35 maçta 30 gol atarken 7 asist yaptı ve 37 gole katkıda bulundu.
Nijeryalı futbolcu, 25 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Napoli, Nijeryalı yıldız için 75 milyon Euro çıkış maddesi belirledi. Adı İtalyan, İngiliz ve Suudi Arabistan takımları ile anılan Osimhen için şimdiye kadar en yüksek teklifi veren kulüp Juventus.
Takvim'in haberine göre İtalyan ekibi, Napoli'ye 60 milyon Euro'luk teklif yaptı. Napoli ise bu rakamı az bularak teklifi geri çevirdi.
Manchester United ve bazı İngiliz kulüpleri de yıldız oyuncu için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak onlar da 75 milyon Euro ödemek istemiyor. Galatasaray'ın da Victor Osimhen'in bonservisini alma planı var.
Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu ve transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktığını açıklayan Osimhen için umudunu daha da artırdı.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
26 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon forma giydiği 35 maçta 30 gol atarken 7 asist yaptı ve 37 gole katkıda bulundu.
Nijeryalı futbolcu, 25 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırmayı başardı.