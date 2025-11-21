21 Kasım
Galatasaray'da Torreira sarı kart sınırında, derbiyi kaçırabilir

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Torreira, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmesi halinde 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

calendar 21 Kasım 2025 10:39 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 10:52
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.
 
Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
 
UYARILDI, DERBİYİ KAÇIRABİLİR
 
Teknik heyet, Torreira'yı Gençlerbirliği maçında dikkatli olması yönünde uyardı. Zira tecrübeli isim sarı kart görürse Fenerbahçe derbisini kaçıracak.
 
PERFORMANSI
 
Galatasaray formasıyla bu sezon 15 resmi maça çıkan Torreira 1 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
