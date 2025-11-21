Galatasaray'da Torreira sarı kart sınırında, derbiyi kaçırabilir

Galatasaray'da Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.
Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kartla cezalandırılan Torreira, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı kart görmesi durumunda 14. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
UYARILDI, DERBİYİ KAÇIRABİLİR
Teknik heyet, Torreira'yı Gençlerbirliği maçında dikkatli olması yönünde uyardı. Zira tecrübeli isim sarı kart görürse Fenerbahçe derbisini kaçıracak.
PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla bu sezon 15 resmi maça çıkan Torreira 1 gol ve 2 asist ile takımına katkı sağladı.