Galatasaray'da 'Kral' böyle istiyor!

Galatasaray , Dünya Kupası arası dönüşünde Süper Lig'de İstanbulspor'la kozlarını paylaştı. Taraftarı önünde Nef Stadyumu'nda Sarı-Siyahlılar'ı konuk eden Cim Bom, Bafetimbi Gomis'in iki golüyle rakibini devirdi. Fenerbahçe 'nin, Trabzonspor 'a kaybettiği haftada Aslan 2-1'lik galibiyetiyle puanını 30'a yükseltip zirvenin yeni sahibi oldu.



Önce yarışta tuttu



Sezon başında 1-0 kazanılan Antalya ve Ümraniye maçlarında attığı birer golle Galatasaray'a 6 puan kazandıran Bafetimbi Gomis, 2-1'lik Gaziantep ve 3-2'lik Kasımpaşa sınavlarında da skoru 1-1'e getiren golleri kaydederek takımını zirve yarışında tutmayı başardı.



Ardından zirveye taşıdı



Ardından formayı Icardi'ye kaptıran 37 yaşındaki santrfor, bu kez kupadaki Keçiörengücü maçında turu getiren golü atarken, son olarak da İstanbulspor ağlarına yolladığı 2 golle Cim Bom'u liderliğe taşıdı. Bu sezon 11 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran, kupada da 3 maçta 2 golü bulunan Fransız yıldız, Galatasaray için ne kadar kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sarı-Kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 29 golle krallık tacını takan Gomis, bu sezon da Aslan'ın en skorer ismi konumunda.



Gomis'in gol attığı maçlar



SÜPER LİG



Rakip Skor



Antalya (d) 1-0



Ümraniye (d) 1-0



Gaziantep 2-1



Kasımpaşa (d) 3-2



İstanbul 2-0



TÜRKİYE KUPASI



Rakip Skor



Kastamonu 7-0



Keçiörengücü 1-0



