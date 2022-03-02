Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idmanın 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı.
Günü toplantıyla açan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmana salonda başladı. Ardından sahaya inen oyuncular, alkışla 23 yaşına giren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın doğum gününü kutladı.
Sahadaki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrılarak pas ve top kapma üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Antrenmanda sakatlığını atlatan Işık Kaan Arslan, ilk kez antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenman, uzun süre sonra tam kadro halinde gerçekleştirildi.
İdmanı A takım sportif direktörü Pasquale Sensibile de izledi.
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Günü toplantıyla açan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmana salonda başladı. Ardından sahaya inen oyuncular, alkışla 23 yaşına giren İspanyol kaleci Inaki Pena'nın doğum gününü kutladı.
Sahadaki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrılarak pas ve top kapma üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Antrenmanda sakatlığını atlatan Işık Kaan Arslan, ilk kez antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Antrenman, uzun süre sonra tam kadro halinde gerçekleştirildi.
İdmanı A takım sportif direktörü Pasquale Sensibile de izledi.
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.