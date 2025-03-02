Galatasaray'da kaleci listesine yeni aday: Vedad Muftic

Galatasaray, Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'ın 23 yaşındaki file bekçisi Vedad Muftic'i radarına aldı. Cim-Bom, görüşmelere kısa süre içinde başlayacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da kaleci listesine yeni aday: Vedad Muftic
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02 Mart 2025 10:47
Son güncelleme 02 Mart 2025 10:50
Galatasaray, sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönmesi gündemde olan Fernando Muslera'nın yerini alacak kaleci arayışını sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılılar, geniş kaleci listesine Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'ın başarılı eldiveni Vedad Muftic'i dahil etti.

AVRUPA'NIN RADARINDA

23 yaşındaki file bekçisi bu sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.

Cim-Bom, görüşmelere kısa süre içinde başlayacak. Muftic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

Transfermarkt verilerine göre; yetenekli ismin güncel piyasa değeri 500 bin euro...

BU SEZON NE YAPTI?

Başarılı bekçisi bu sezon forma giydiği 19 maçta 15 gol yedi. Genç eldiven kalesini 8 maçta gole kapatmasını bildi. 

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