Galatasaray'da kaleci listesine yeni aday: Vedad Muftic

Galatasaray, sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönmesi gündemde olan Fernando Muslera'nın yerini alacak kaleci arayışını sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılılar, geniş kaleci listesine Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'ın başarılı eldiveni Vedad Muftic'i dahil etti.
AVRUPA'NIN RADARINDA
23 yaşındaki file bekçisi bu sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.
Cim-Bom, görüşmelere kısa süre içinde başlayacak. Muftic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.
Transfermarkt verilerine göre; yetenekli ismin güncel piyasa değeri 500 bin euro...
BU SEZON NE YAPTI?
Başarılı bekçisi bu sezon forma giydiği 19 maçta 15 gol yedi. Genç eldiven kalesini 8 maçta gole kapatmasını bildi.
Sarı-Kırmızılılar, geniş kaleci listesine Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'ın başarılı eldiveni Vedad Muftic'i dahil etti.
AVRUPA'NIN RADARINDA
23 yaşındaki file bekçisi bu sezon gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda.
Cim-Bom, görüşmelere kısa süre içinde başlayacak. Muftic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.
Transfermarkt verilerine göre; yetenekli ismin güncel piyasa değeri 500 bin euro...
BU SEZON NE YAPTI?
Başarılı bekçisi bu sezon forma giydiği 19 maçta 15 gol yedi. Genç eldiven kalesini 8 maçta gole kapatmasını bildi.