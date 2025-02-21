Galatasaray'da ayrılık yakın: Kerem Demirbay

Galatasaray'da tecrübeli oyuncu Kerem Demirbay, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık yakın: Kerem Demirbay
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21 Şubat 2025 11:25
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Kerem Demirbay, son haftalarda formaya hasret kaldı.

Takvim'in haberine göre Sarı-kırmızılılarda Sara ve Lemina'nın transferleri sonrasında yedek kulübesine hapsolan tecrübeli oyuncunun yeniden Almanya'ya dönecek. Demirbay'ın menajerinin Bundesliga ekipleriyle görüşme halinde olduğu bildirildi.

31 yaşındaki orta saha, 2023 yılında Alman Ligi ekiplerinden Leverkusen'den Galatasaray'a 3.7 milyon euro'ya transfer oldu. Kerem, Hamburg, Hoffenheim, Düsseldorf ve Kaiserslautern gibi takımların formasını da giydi.


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