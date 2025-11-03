Galatasaray'da Ajax rotasyonu: Jakobs

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu fikstürde rotasyon planını devreye alıyor.
Trabzonspor karşısında rakibini yakından tanıdığı için Eren Elmalı'yı ilk 11'de sahaya süren Buruk, Avrupa arenasında farklı bir tercihe yöneliyor.
Deneyimli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanında savunmanın solunda İsmail Jakobs'a formayı teslim edecek. Buruk'un, Senegalli futbolcunun tecrübesi, sürati ve hücum bindirmelerinden yararlanmak istediği öğrenildi.
Jakobs'un özellikle hızlı kanat oyuncularına karşı etkili performansı nedeniyle, Okan Buruk'un bu tercihle savunma güvenliğini ön planda tutacağı ifade edildi.