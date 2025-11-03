03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Galatasaray'da Ajax rotasyonu: Jakobs

Trabzonspor maçında Eren Elmalı'ya görev veren Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanında İsmail Jakobs'u ilk 11'e almayı planlıyor.

calendar 03 Kasım 2025 10:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu fikstürde rotasyon planını devreye alıyor.
 
Trabzonspor karşısında rakibini yakından tanıdığı için Eren Elmalı'yı ilk 11'de sahaya süren Buruk, Avrupa arenasında farklı bir tercihe yöneliyor.
 
Deneyimli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanında savunmanın solunda İsmail Jakobs'a formayı teslim edecek. Buruk'un, Senegalli futbolcunun tecrübesi, sürati ve hücum bindirmelerinden yararlanmak istediği öğrenildi.
 
Jakobs'un özellikle hızlı kanat oyuncularına karşı etkili performansı nedeniyle, Okan Buruk'un bu tercihle savunma güvenliğini ön planda tutacağı ifade edildi.
SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
