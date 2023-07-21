Galatasaray, Mathias Ross'un Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralandığını duyurdu.
Hollanda ekibi kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 250 bin euro ödeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre The Football Club N.E.C. BV Şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
MATHIAS ROSS KİMDİR?
Galatasaray'a Aalborg'tan transfer olan Ross, yaşadığı diz sakatlığı sonrası uzun süre forma şansı bulamamıştı. 22 yaşındaki stoper, Galatasaray ile 2 maça çıktı ve 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Hollanda ekibi kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 250 bin euro ödeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Ross Jensen'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda The Football Club N.E.C. BV ile anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre The Football Club N.E.C. BV Şirketimize 250.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
MATHIAS ROSS KİMDİR?
Galatasaray'a Aalborg'tan transfer olan Ross, yaşadığı diz sakatlığı sonrası uzun süre forma şansı bulamamıştı. 22 yaşındaki stoper, Galatasaray ile 2 maça çıktı ve 1 kez fileleri havalandırmayı başardı.