Galatasaray, Ajdin Hrustic için devrede

Galatasaray, Augsburg'un transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki orta saha Ajdin Hrustic için devreye girildi.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Ajdin Hrustic için devrede
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27 Haziran 2022 11:05
Galatasaray'da orta saha arayışı devam ediyor. Bu konu ile ilgili İngiliz basından ilginç bir iddia geldi. SkySport'a göre; orta sahasını güçlendirmek isteyen Augsburg'un listesinde Roma'dan Amadou Diawara ve Frankfurt'tan Ajdin Hrustic bulunuyor.

TRANSFERDE BİR ENGEL YOK

Aynı zamanda Ajdin Hrustic'le AEK Atina ve Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtildi. Haberde; Augsburg'un devre arasında Hrustic ile yine ilgilendiği, şu an transferde bir engel bulunmadığı bilgisi de geçildi.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Avustralyalı orta saha geçtiğimiz sezon takımı adına 28 maça çıktı ve 2 gollük katkı sağladı. 2023'te sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. 


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