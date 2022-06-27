



Galatasaray'da orta saha arayışı devam ediyor. Bu konu ile ilgili İngiliz basından ilginç bir iddia geldi. SkySport'a göre; orta sahasını güçlendirmek isteyen Augsburg'un listesinde Roma'dan Amadou Diawara ve Frankfurt'tan Ajdin Hrustic bulunuyor.Aynı zamanda Ajdin Hrustic'le AEK Atina ve Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtildi. Haberde; Augsburg'un devre arasında Hrustic ile yine ilgilendiği, şu an transferde bir engel bulunmadığı bilgisi de geçildi.Avustralyalı orta saha geçtiğimiz sezon takımı adına 28 maça çıktı ve 2 gollük katkı sağladı. 2023'te sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.