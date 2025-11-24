24 Kasım
Galatasaray'a Union Saint-Gilloise için mesaj: "İşleri zorlaşabilir"

Belçikalı gazeteci Scott Crabbe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray Union Saint-Gilloise maçını değerlendirdi.

24 Kasım 2025 13:06
Haber: Haberturk.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Union Saint-Gilloise için mesaj: 'İşleri zorlaşabilir'
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı RAMS Park'ta konuk edecek.

Geride kalan 4 maçta 9 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden de üç puanla ayrılıp ilk 8 şansını sürdürmeyi hedefliyor.

Belçika basınından Scott Crabbe, kritik mücadele öncesi Union SG takımının son durumunu ve öne çıkan özelliklerini HT Spor'a anlattı.


İşte Scott Crabbe'ın Union SG analizi:

"Union Saint-Gilloise bu sezon farklı yüzler gösterebilen bir takım. Geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Sébastien Pocognoli, altı hafta önce takımdan ayrılıp Monaco'nun yolunu tuttu. Bunun ardından göreve gelen David Hubert, takıma biraz daha topa sahip olma odaklı bir oyun yerleştirmeye çalışıyor."

"ÜÇLÜ SAVUNMA ANLAYIŞIYLA SAHAYA ÇIKIYORLAR"

"Hubert döneminde takım bazen tek santrforlu, bazen çift santrforlu düzende sahaya çıkıyor. Ancak Union SG'nin temel oyun karakteri değişmedi: Üç stoperli savunma hattı, iki kanat beki, yüksek tempolu ve agresif koşular… Bu yapının en güçlü yanı ise savunma düzenleri. Taktik disiplin takımın savunmada sağlam kalmasını sağlıyor."



"15 MAÇTA SADECE 8 GOL YEDİLER"

"Belçika Ligi'nde oynadıkları 15 maçta yalnızca 8 gol yediler. İç sahada kalelerinde sadece bir gol görmeleri, yerel ligdeki savunma organizasyonunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne gelindiğinde tablo tam tersine dönmüş durumda: Son üç maçta 11 gol yediler. Bu durum, kadrodaki bazı oyuncuların Avrupa seviyesindeki sınırlarını ortaya koyuyor.

Union SG'nin stoperleri fiziksel olarak çok güçlü, ikili mücadelelerde sert ama hız sorunları var. Özellikle Galatasaray gibi yarı alan oyununu iyi oynayan takımlara karşı, stoper–kanat beki arasındaki boşluklar onlar için zaaf oluşturuyor."

"EN BÜYÜK KOZLARI DURAN TOPLAR"

"Takımın en büyük kozu ise duran toplar. Şampiyonlar Ligi'nde bile en tehlikeli oldukları anlar duran top organizasyonları. Hem etkili orta kesen oyunculara sahipler hem de özellikle arka direkte ciddi fiziksel üstünlük kuran isimleri var. Bu nedenle rakip ceza sahasında çok fazla ikinci top ve seken top fırsatı yaratıyorlar.



"EN ZEKİ SAVUNMACISI MCALLISTER"

Tek tek oyuncu değerlendirmesi yapacak olursak, Kevin McAllister Takımın en zeki savunmacısı. Boyu kısa olsa da zamanlaması mükemmel, kritik müdahaleleriyle takımın sigortası gibi oynuyor. Bu sezon gösterdiği performansla ilk kez Arjantin Milli Takımı'na çağrıldı.

Adam Zorgan, orta sahada takımın temposunu belirleyen isim. Baskı altında oynamayı biliyor, boş alanları çabuk görüyor. İkinci toplarda çok etkili. Hem savunma kutusunda hem rakip kutuda "ikinci top kazanma" becerisi takımı ayakta tutuyor.

Promise David & Kevin Rodriguez, Her iki santrfor da fiziğiyle stoperleri zorlayan, saklanan, duvar olabilen oyuncular. Ancak top ayaklarındayken çok istikrarlı değiller. Tamamen sezgileriyle oynayan, bir gün çok iyi, ertesi gün tamamen kayıp olabilen tipte futbolcular."



"GALATASARAY'IN İŞİ ZORLAŞABİLİR"

"Union SG, Atletico Madrid maçındaki gibi kapalı, savunma merkezli bir oyun tercih ederse, Galatasaray için iş zorlaşabilir.

Ancak bireysel kalite kıyaslamasında Galatasaray çok daha üstün. Sarı-kırmızılılar temposunu ve ön alan presini oyuna doğru yaydığı sürece, 3'lü savunmanın arasındaki boşluklar, Kanat beklerin arkasındaki alanlar, Stoperlerin hız zaafı Galatasaray'ın lehine işleyebilir. Sonuç olarak Union SG disiplinli, yüksek tempolu, duran topları iyi kullanan bir takım. Ama bireysel kalite farkı düşünüldüğünde Galatasaray'ın bu eşleşmede bir adım önde olması bekleniyor."

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.