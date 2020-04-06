Fuat Çapa: 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Ligin son 6 haftasında başına geçtiği Kasımpaşa ile çıkışa geçtiği dönemde ligler ertelendi. Ailesi Belçika'da olan ve 3 aydır onlardan ayrı kalan Fuat Çapa, korona günlerinde yaşadıklarını Fotomaç'a anlattı. "Bu salgından kurtulmak için tek çare alınan kurallara uymak" diyen Çapa, sözlerine şöyle devam etti: "Ne kadar çok fazla dolaşım olursa bu süreç uzayacak. O açıdan insanların sabır gösterip, söylenen kurallara uyup, mecbur kalmadıkça kesinlikle evlerinden çıkmamaları gerekir.""Haftada iki defa oyuncularımla telekonferansla iletişim kuruyoruz. Haftalık programlar gönderiyoruz ve onlara uymalarını istiyoruz. Tesislerimizi kapattık. Her şeyden önce sağlıkla başlayıp işi ikinci planda tutuyoruz. Liglerin başlaması halinde futbolcuların performansında düşüş olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, kabullenmek gerekiyor. İşin psikolojik yönünü de atlamamamız gerekiyor. Ülkesinden ailesinden uzak kalanlar etkileniyor. Ben de yaklaşık 3 aydır ailemden uzağım. Belçika'da yaşıyorlar ve bu konuda futbolcuların hissettiklerini anlayabiliyorum. Empati yapmak da kolay oluyor.""Ailesi uzakta olanlar telefonla görüntülü konuşuyor ama yanında olmak daha farklı bir durum. Ailelerinde ufak tefek rahatsızlıklar olduğunda etkileniyorlar. Bu yüzden o oyuncularla daha yakinen ilgileniyoruz. İletişimi daha fazla tutmak zorundayız. Salgının ilk başlarında oyuncuların kalmasını biz istedik. Onlar da sağ olsunlar ülkelerine dönmek istemedi. Türkiye'de kalmayı tercih ettiler.""Şu anda bazı konularda çok önceden yorum yapmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Bazı kararları almak için çok fazla acele etmemek lazım. Avrupa'da değişik senaryolar açıklanmaya başladı. Liglerini tescil eden ülkeler de oldu. Türkiye'deki sorun çözülmeden ligi konuşmak doğru değil. Ligi bitirseniz de bir sonraki sezon ne zaman başlayacak? Şu anda bunları konuşmanın, aceleci davranmanın anlamı yok. Ligi tescil edersiniz, sonra Avrupa'da ligler oynanmaya başlar, 'neden beklemediniz' denir.""Şunu unutmayalım ki duygularımızla yaşayan insanlarız. Ancak duygularımızı bir kenara koyup, mantığımızla hareket etmeliyiz. Her işi uzmanlarına bırakmamız lazım. Sağlık bizim uzmanlık alanımız değil. Sağlıkçıların verdiği karara biz uymalıyız. Bizim verdiğimiz kararlara değil. Ne kadar kurallara uyarsak herkes özlediği hayata kavuşur. Başka çaremiz yok. Bu süreç kolay değil.