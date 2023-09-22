Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Japonya'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Formula 1'de sıradaki durak Japonya
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22 Eylül 2023 13:15
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışına Japonya ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın 17. ayağı, Japonya'daki 5,807 kilometrelik Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Japonya Grand Prix'sinin sıralama turları, Cumartesi günü TSİ 9.00'da başlayacak. 53 turluk yarış ise 24 Eylül Pazar günü TSİ 8.00'de start alacak.

Organizasyonun açık ara şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 12, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 374 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 223

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 180

4. Fernando Alonso (İspanya): 170

5. Carlos Sainz (İspanya): 142

Takımlar

1. Red Bull: 597

2. Mercedes: 289

3. Ferrari: 265

4. Aston Martin: 217

5. McLaren: 139

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