06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Formula 1'de 4 etap, 3 pilot, 1 şampiyonluk koltuğu

Formula 1'in son 4 etabı göz önüne alındığında geride kalan 15 yılda 3 pilotun dahil olduğu en yakın şampiyonluk rekabeti yaşanıyor

calendar 06 Kasım 2025 14:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de 2025 yılı, sezona damga vuran McLaren sürücüleri Lando Norris ve Oscar Piastri ile Red Bull pilotu Max Verstappen'in kıyasıya rekabetine sahne oluyor.

Formula 1 tutkunları, son 4 etap göz önüne alındığında geride kalan 15 yılda 3 pilotun dahil olduğu en yakın puan tablosuna tanıklık ediyor.

Takımlar klasmanında üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan eden McLaren'da Büyük Britanyalı Norris 357 ve Avustralyalı Piastri 356 puanla pilotlar sıralamasında ilk iki basamakta bulunuyor.


Red Bull'da son 4 yılın şampiyonu Hollandalı Verstappen ise bitime 4 etap kala 321 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



- İlk üç pilotu 36 puan ayırıyor

Pilotlar klasmanında lider Norris ile üçüncü sıradaki Verstappen'in arasında 36 puan fark bulunuyor.

Şampiyonada 2010'daki 20 puanlık farktan bu yana 3 pilotun dahil olduğu en çekişmeli sezon yaşanıyor.

Bir ara 100 puandan fazla geriye düşen Verstappen'in son dönemdeki yükselişi, son 15 yılın en yakın sezon sonu mücadelesine sebep oldu.

Organizasyonda 2010'dan itibaren son 4 etap öncesi ilk 3 sırayı ayıran puan farkları şöyle:

Sezon Puan farkı
2010 20
2011 122
2012 48
2013 120
2014 73
2015 73
2016 101
2017 62
2018 124
2019 115
2020 120
2021 127,5
2022 114
2023 265
2024 71
2025 36
 

- Norris haftalar sonra zirveye yerleşti

Lando Norris, sezonun ilk 4 etabında pilotlar klasmanının zirvesinde yer aldı.

Şampiyonanın 5. ayağındaki Suudi Arabistan Grand Prix'si ile zirveyi devralan Piastri, Meksika'daki yarışa kadar 15 etap boyunca liderliği bırakmadı.

Meksika'daki 20. etapta zafere ulaşan Norris, takım arkadaşını bir puanla geçerek yeniden zirveye yerleşmeyi başardı.

- Piastri 7, Norris 6, Verstappen 5 etap kazandı

F1'de geride kalan 20 etapta Piastri 7, Norris 6, Verstappen ise 5 kez birincilik elde etti.

Çin, Bahreyn, Suudi Arabistan, Miami, İspanya, Belçika ve Hollanda'da Piastri, Avustralya, Monako, Avusturya, Büyük Britanya, Macaristan ve Meksika'da Norris, Japonya, Emilia-Romagna, İtalya, Azerbaycan ve ABD'de Verstappen zafere ulaştı.

Şampiyonanın Kanada ve Singapur'daki diğer iki etabını ise Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell kazandı.

- Kalan 116 puan kaderi belirleyecek

F1 heyecanı, hafta sonu Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek 21. etapla devam edecek.

Kıyasıya şampiyonluk rekabeti, Las Vegas, Katar ve Abu Dabi'deki yarışlarla tamamlanacak.

Ufukta toplanmayı bekleyen maksimum 116 puan ise sezonun kalanında şampiyonanın kaderini belirleyecek.

- Verstappen üst üste 5'inci, Norris ve Piastri ilk şampiyonluk peşinde

Avantajlı durumda olmamasına rağmen ivme kazanarak iddiasını ortaya koyan Verstappen, F1'de üst üste 5. zaferini hedefliyor.

Verstappen, son 4 etapta rakiplerini geride bırakarak Alman Michael Schumacher'in art arda 5 kez şampiyon olma rekoruna ortak olmaya çalışacak.

Norris ve Piastri ise kariyerlerinin ilk F1 şampiyonluğu için mücadele ediyor.

 Reklam 
