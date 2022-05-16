Fırat Develioğlu: 'Elmas'ın yerinde olsam seçimi 2024'te yaparım'

Galatasaray Başkan adaylarından Fırat Develioğlu, Beyaz TV'ye konuştu.



Seçimi engelleyen kişi olarak anayasal hakkını kullandığını belirten Develioğlu, adaylık sürecinin nasıl gerçekleştiğini açıkladı.



İşte Fırat Develioğlu'nun açıklamaları



"DÜZGÜN İNSANLAR OLMALARINA RAĞMEN REKABETİ SÜRDÜREMEZLER"



"Seçimi engelleyen kişi benim evet, anayasal hakkını kullanan kişi ben olduğum için benim diyorum. Mevcut iki başkan adayının düzgün insanlar olmasına rağmen bundan sonraki rekabet ortamını sürdüremeyeceklerini düşündüğüm için de aday oldum"



"AYSAL VE ÖZBEK ADAY OLSA BEN OLMAZDIM"



"Aysal veya Dursun Özbek aday olsa aday olmam, adaylığımı geri çekerim. Ben zaten Galatasaray'ı maceralara atma peşinde değilim. Galatasaray'ın macaralara dahil olacağını gördüğüm için dahil oldum. Kendimce dahil olmaya çalıştım adaylığa, malum kısa süre kaldı. Kısa sürede işin içinden çıkacağımızı düşünüyorum"



"BURAK ELMAS BENİ ARADI"



"Burak Elmas'la Divan Kurulu Başkanımızla birlikte ikisi beni aradılar. Mevcut müracatımı geri çekmemle alakalı ricada bulundular. Dış tahrikler ve baskılar nedeniyle adaylığımı devam ettirdim. Baskılar nedeniyle aday olunmaz tabii ki ama bu şartlar altında en iyi hizmeti ben yapacağımı düşündüm, diğer adayların yapamayacağını düşündüm"



"ONU LİNÇ EDECEĞİZ DİYORLAR"



"Çok fazla tehdit ediliyorum. Aklı başında insanlardan da kimse Fırat Develioğlu'nu desteklemesin diyenler var, onu linç edeceğiz diyorlar. Ben Türkiye'nin en pislik örgütü olan Adnan Oktar silahlı suç örgütüyle mücadele ettim. Bana düşmanlık yapmak isteyen varsa hazır düşman var onunla birlikte yapsın"



"BURAK ELMAS'IN YERİNDE OLSAM SEÇİMİ 2024 MAYIS'TA YAPARIM"



"Fırat Develioğlu Galatasaray'ın önünü kapattı diyorlar. Ben Galatasaray'ın önünü uzun sürede açmak için yaptım bunu. Ben Burak Elmas'ın yerinde olsam seçimi 2024 Mayıs'a ertelerim. 2024'e kadar beni seçtiniz, kimse lafını yemesin."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ