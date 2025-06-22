FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 8 maçla sürdü

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. gününde 4 maç yapıldı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale kaldı.
Gruplarında Fransa ve İtalya lider, Türkiye ve Litvanya ikinci olarak çeyrek final bileti aldı.
Çeyrek finallerde Fransa-Litvanya ve İtalya-Türkiye eşleşmeleri oluştu.
Yunanistan, İsviçre, Slovenya ve Sırbistan ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
- A Grubu:
Fransa-İsviçre: 111-37
Yunanistan-Türkiye: 72-83
- B Grubu:
Slovenya-Sırbistan: 84-69
İtalya-Litvanya: 65-51
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. gününde 4 maç yapıldı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale kaldı.
Gruplarında Fransa ve İtalya lider, Türkiye ve Litvanya ikinci olarak çeyrek final bileti aldı.
Çeyrek finallerde Fransa-Litvanya ve İtalya-Türkiye eşleşmeleri oluştu.
Yunanistan, İsviçre, Slovenya ve Sırbistan ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
- A Grubu:
Fransa-İsviçre: 111-37
Yunanistan-Türkiye: 72-83
|
| Takım
| O
| G
| M
| A
| Y
| Av
| 1
| Fransa
| 3
| 3
| 0
| 274
| 162
| 112
| 2
| Türkiye
| 3
| 2
| 1
| 243
| 210
| 33
| 3
| Yunanistan
| 3
| 1
| 2
| 215
| 240
| -25
| 4
| İsviçre
| 3
| 0
| 3
| 169
| 289
| -120
- B Grubu:
Slovenya-Sırbistan: 84-69
İtalya-Litvanya: 65-51
|
| Takım
| O
| G
| M
| A
| Y
| Av
| 1
| İtalya
| 3
| 3
| 0
| 212
| 178
| 34
| 2
| Litvanya
| 3
| 2
| 1
| 202
| 199
| 3
| 3
| Slovenya
| 3
| 1
| 2
| 221
| 223
| -2
| 4
| Sırbistan
| 3
| 0
| 3
| 193
| 228
| -35
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