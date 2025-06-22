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3-4
21 Haziran
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22 Haziran
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3-1UZS
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FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 8 maçla sürdü

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın A ve B gruplarında karşılaşmalar sona erdi.

calendar 22 Haziran 2025 01:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 8 maçla sürdü
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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. gününde 4 maç yapıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale kaldı.


Gruplarında Fransa ve İtalya lider, Türkiye ve Litvanya ikinci olarak çeyrek final bileti aldı.

Çeyrek finallerde Fransa-Litvanya ve İtalya-Türkiye eşleşmeleri oluştu.

Yunanistan, İsviçre, Slovenya ve Sırbistan ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

- A Grubu:

Fransa-İsviçre: 111-37

Yunanistan-Türkiye: 72-83

 

 Takım

 O

 G

 M

 A

 Y

 Av
1

 Fransa

 3

 3

 0

 274

 162

 112
2

 Türkiye

 3

 2

 1

 243

 210

 33
3

 Yunanistan

 3

 1

 2

 215

 240

 -25
4

 İsviçre

 3

 0

 3

 169

 289

 -120
 

- B Grubu:

Slovenya-Sırbistan: 84-69

İtalya-Litvanya: 65-51

 

 Takım

 O

 G

 M

 A

 Y

 Av
1

 İtalya

 3

 3

 0

 212

 178

 34
2

 Litvanya

 3

 2

 1

 202

 199

 3
3

 Slovenya

 3

 1

 2

 221

 223

 -2
4

 Sırbistan

 3

 0

 3

 193

 228

 -35

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