FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 8 maçla sürdü





Takım



O



G



M



A



Y



Av



1



Fransa



3



3



0



274



162



112



2



Türkiye



3



2



1



243



210



33



3



Yunanistan



3



1



2



215



240



-25



4



İsviçre



3



0



3



169



289



-120









Takım



O



G



M



A



Y



Av



1



İtalya



3



3



0



212



178



34



2



Litvanya



3



2



1



202



199



3



3



Slovenya



3



1



2



221



223



-2



4



Sırbistan



3



0



3



193



228



-35





2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın A ve B gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. gününde 4 maç yapıldı.A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 83-72 yenerek çeyrek finale kaldı.Gruplarında Fransa ve İtalya lider, Türkiye ve Litvanya ikinci olarak çeyrek final bileti aldı.Çeyrek finallerde Fransa-Litvanya ve İtalya-Türkiye eşleşmeleri oluştu.Yunanistan, İsviçre, Slovenya ve Sırbistan ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:- A Grubu:Fransa-İsviçre: 111-37Yunanistan-Türkiye: 72-83- B Grubu:Slovenya-Sırbistan: 84-69İtalya-Litvanya: 65-51