Fenerbahçe'de Perotti için maaş açıklaması

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, sezon başında Roma'dan gelen Diego Perotti'nin maaşı üzerine açıklamalarda bulundu.



Emre Belözoğlu, Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin sözleşmesinin Fenerbahçe açısından çok başarılı olduğunu anlattı. Oyuncuyla, garanti para ve 5 maç üzerinden bir anlaşma yaptıklarını dile getiren Belözoğlu, "Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor. Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak edişleri var. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme." değerlendirmesinde bulundu. "PEROTTI OYNARSA BİZDEN, OYNAMAZSA ROMA'DAN"



Fenerbahçe'nin her kuruşunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan sarı-lacivertli futbol adamı, şunları aktardı: "Para kendi paramız değil, Fenerbahçe'nin parası. Bir liranın bile dışarı gitmesinden rahatsız oluruz ama mevcutta oyuncunun risklerini de gözeterek onu en aza indirmiş bir mukavele yapıldı. Biz oynamazsa cezaya tabi tutacak hatta karşı taraftan para alacak kadar iyi bir anlaşma yaptık. Az bir garanti ücretin yanında 5 maç üzerinden oynarsa parasını bizden, oynamazsa Roma'dan alıyor. Oyuncuya inandığımız için karşılıklı güvene dayalı bir anlaşma yaptık ama futbolda bunlar var. O riskleri göz ardı edemezdik. Sakatlık geçmişi olan, bu anlamda talihsiz bir oyuncu. Devamlı oynasa takım için çok farklı olacağını düşünüyorum ama bu sakatlık kolay değildir. Ben de Fenerbahçe'ye geldiğimde 'Kronik sakat Emre'yi aldılar' denmişti. Futbolda 2+2 bazen 4 etmiyor. Kulübün hakkını her anlamda gözetiyoruz. Transfer sezonu açılır açılmaz kulübün hakkını savunacak reaksiyonlar alabiliriz."



