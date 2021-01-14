TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALİSTLER

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı ve turladı.Fenerbahçe'ye turu getiren golü 51. dakikada Caner Erkin'in asisti sonrası Mbwana Samatta attı.Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 90. dakikada Aytaç Kara'ya yaptığı hareketten ötürü kırmızı kart gördü.Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte adını çeyrek finale yazdırdı. Kasımpaşa'nın ise kupa macerası noktalanmış oldu.BaşakşehirBeşiktaşSivassporAlanyasporGalatasarayFenerbahçeAntalyasporKonyaspor

⚽51' Samatta

🟥90' Mert Hakan



Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. 🏆 pic.twitter.com/mGbOF0gcVj



— Sporx (@sporx) January 14, 2021



EROL BULUT, 4-4-2'YLE SAHADA



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımını sahaya 4-4-2 sistemiyle sürdü.



Ligde genel olarak takımını tek forvetle oynatan genç teknik adam, kupada Kasımpaşa karşısına ise çift forvetle çıktı. Lacivert-beyazlılar karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendiren Bulut, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo'nun yanında Mert Hakan Yandaş'a şans veren Erol Bulut, kenarlarda Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş'ü oynattı. Bulut, forvette ise Papiss Cisse ve Mbwana Samatta'yı sahaya sürdü.



Fenerbahçe'de yedeklerde ise Altay Bayındır, Ozan Tufan, Tisserand, Thiam, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu, İsmail Yüksek, Gürkan Başkan yer aldı.



HARUN TEKİN, BU SEZON İLK KEZ



Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma giydi. Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan ve uzun süreli bir sakatlık yaşayan Harun, Kasımpaşa maçında Erol Bulut tarafından 11'de görevlendirildi.



SADIK ÇİFTPINAR BEL AĞRISI NEDENİYLE YOK



Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar, Kasımpaşa karşısında kadroda yer almadı. Sezon başında sık sık yedek kalan ve ligde son dönemde düzenli olarak forma giymeye başlayan Sadık, yaşadığı bel ağrısı sebebiyle Kasımpaşa maçında kadroda bulunmadı.



DIMITRIS PELKAS DİNLENDİRİLDİ



Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Kasımpaşa karşısında kadroda yer almadı. Ligde son dönemde etkili bir performansa ima atan Pelkas, Kasımpaşa maçında teknik heyetin kararıyla dinlendirildi.



MAURICIO LEMOS, 1.5 AY SONRA FORMAYI KAPTI



Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos, yaklaşık 1,5 ay sonra sarı-lacivertli formayı terletti. Genç stoper, ligde son olarak 29 Kasım'da Beşiktaş'a 4-3 kaybedilen maçta forma giymişti. Söz konusu karşılaşmanın ardından olumsuz eleştiriler alan ve ağır bir sakatlık yaşayan Lemos, 1,5 ay sonra yeniden formasına kavuştu.



MBWANA SAMATTA YENİDEN İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin sezon başında hücum yollarına yaptığı en önemli transfer olarak görülen Mbwana Samatta, uzun süre sonra 11'e döndü. Tecrübeli golcü, son olarak kupada 24 Kasım'da Sivas Belediyespor'u 4-0 yendikleri maçta ilk 11'de oynamıştı. Söz konusu karşılaşmanın ardından ağır bir sakatlık yaşayan ve son resmi mücadelelerde oyuna sonradan dahil olan Samatta, Kasımpaşa'ya karşı ise ilk 11'de başladı.



FENERBAHÇE'NİN YEDEKLERİ ALTYAPIDAN



Fenerbahçe'nin sezon başında Gölcükspor'dan renklerine bağladığı ve Balıkesirspor'a kiraladığı İsmail Yüksek, Kasımpaşa maçında kadroda yer aldı. Devre arasında takıma geri çağrılan İsmail, bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi.



Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına yedeklerde altyapı ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Sarı-lacivertlilerde kulübede altyapıdan 5 isim görev bekledi. Fenerbahçe'de altyapıdan Gürkan Başkan, Serhat Ahmetoğlu, Eyüp Akcan, Uğur Kaan Yıldız ve Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün yanı sıra genç isim İsmail Yüksek'te yedek soyundu.



FENERBAHÇE'DE DOKUZ EKSİK



Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına 9 eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz ve Kemal Ademi kadroda yer almadı.







İLK YARIDA HARUN DİKKAT ÇEKTİ



Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısında daha temkinli bir oyun oynadı. Kasımpaşa ise 4-4-2'yle sahaya çıkan Fenerbahçe'ye karşı daha etkili oldu. Harun Tekin, Fenerbahçe kalesinde kritik kurtarışlar yaparak skoru tutmayı başardı.



Fenerbahçe, hücum etmekte ve organize olmakta zorlanırken Kasımpaşa cephesi üst üste tehlikeli ataklar yaptı. Kasımpaşa, 16, 40 ve 45'te gole yaklaştığı hücumlar yaptı. Fenerbahçe'nin ise ilk yarıdaki tek tehlikeli atağı 25. dakikada geldi. Sol kanattan ceza sahası içine atılan pasla topla buluşan Sinan Gümüş kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran başarılı kurtarışıyla gole izin vermedi.



KASIMPAŞA SANTRAYLA GOLE YAKLAŞTI



Fenerbahçe, maçın ikinci yarısına Sinan Gümüş yerine Mame Thiam değişikliğiyle başladı.



İkinci yarının hemen başında, saniyeler içinde Yusuf Erdoğan ile gole yaklaştı ancak maçın başarılı ismi Harun Tekin, bu pozisyonda da gol izni vermedi.







ASİST CANER ERKİN, GOL SAMATTA



0-0 devam eden mücadelede Fenerbahçe, duran top organizasyonuyla golü bulmayı başardı. Caner Erkin'in ceza sahası içine çevirdiği topa hareketlenen Mbwana Samatta kafa vuruşunu yaptı ve bu topu ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe, 51. dakikada Mbwana Samatta'nın golüyle 1-0 öne geçti.





Caner Erkin, bu sezon Fenerbahçe'de 7. asistini yaptı. 🔥



🎯Rizespor

🎯Karagümrük

🎯Göztepe

🎯Denizlispor

🎯Başakşehir

🎯BB Erzurumspor

🎯Kasımpaşa pic.twitter.com/xFrNv1mROq



— Sporx (@sporx) January 14, 2021

HARUN TEKİN, YİNE GEÇİT VERMEDİ

FUAT ÇAPA HER ŞEYİ DENEDİ AMA OLMADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

1-0'dan sonra Fenerbahçe, daha derinde savunma yaparak skoru korumak için oynamaya başladı. Kasımpaşa ise daha çok oyuncuyla ve etkili ataklar düzenledi. Kasımpaşa, 61'de Luckassen ile gole yaklaştı ancak Harun iyi bir refleksle bu topu çıkarmayı başardı.Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 69. dakikada Mbwana Samatta'yı oyundan alarak yerine Ozan Tufan'ı aldı. Orta sahada biraz daha fazla direnç kazanan Fenerbahçe, Kasımpaşa ataklarını bozmaya başladı.Dakikalar geçtikçe hücum etmekte zorlanan ve top kaybı yaşayan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, 77. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Yusuf Erdoğan, Kevi Varga ve Hadergjonaj yerine Yasin Dülger, Alan ve Mehmet Feyzi oyuna dahil oldu.Fenerbahçe'nin kapalı ve çok adamlı savunmasına karşı yerden paslarla hücum etmekte zorlanan Kasımpaşa, kanatları kullanarak ortalarla etkili olmaya çalıştı.Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 90. dakikada Aytaç Kara'ya yaptığı hareket edeniyle kırmızı kart gördü.Bu ortalarda dikkatli olan Fenerbahçe savunması, mücadeleyi ve turu 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.14. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan Hadergjonaj'ın pasıyla ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top üstten auta gitti.16. dakikada hücum yönünün sağından Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşa altıpas önünde iyi yükselen Hodzic'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.25. dakikada Fenerbahçe etkili oldu. Soldan Caner'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Sinan Gümüş, sırtı kaleye dönük pozisyonda kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'dan dönen topun devamında Mert Hakan'ın sol ayağıyla ceza yayından cılız vuruşunda tekrar Sinan Gümüş topa ayak soktu ama meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.40. dakikada Varga'nın ceza sahası içine ara pasında savunma arkasına sarkan Hodzic'in sağ çaprazdan vuruşunda top kaleye paralel dışarı gitti.45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aytaç Kara'nın sağ ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.46. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hodzic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan şutunu çıkardı. Kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı son anda parmaklarının uçlarıyla kornere çeldi.87. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağdan ortasında Serhat Ahmetoğlu'nun ceza sahasında uzaklaştırmak istediği top, Alan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.89. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun sağdan ortasında meşin yuvarlağı ceza sahası içinde kontrol eden Cisse, döndükten sonra vuruşunu yaptı. Anıl Koç'un sırtına çarparak yön değiştiren top az farkla kornere çıktı.90. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Mert Hakan Yandaş ile Aytaç Kara, girdikleri hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk, Aytaç Kara'ya tekme attığı gerekçesiyle Mert Hakan'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.: Ülker: Ümit Öztürk, Aleks Taşcıoğlu, Deniz Caner Özaral: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 85 Serhat Ahmetoğlu), Sinan Gümüş (Dk. 46 Thiam), Cisse, Samatta (Dk. 69 Ozan Tufan): Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Luckassen, Brecka, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 85 Furkan Külekçi), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Yasin Dülger), Hodzic, Varga (Dk. 77 Alan), Thelin (Dk. 69 Anıl Koç): Dk. 51 Samatta (Fenerbahçe): Dk. 90 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe): Dk. 16 Samatta, Dk. 36 Caner Erkin (Fenerbahçe), Dk. 71 Doğucan Haspolat, Dk. 82 Hodzic (Kasımpaşa)