Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maçı Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Michy Batshuayi ile 52. dakikada ve 90+3. dakikada Miha Zajc attı. Ludogorets'in golünü ise 65. dakikada Rodrigo Becao (Kendi kalesine) attı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte grupta 3'te 3 yaptı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 9 maçtan da galibiyetle ayrılırken, toplam galibiyet serisini 18 maça çıkardı.
İsmail Kartal'ın ekibi bu sonuçla birlikte H Grubu'nda 9 puana yükseldi. Ludogorets, 3 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki haftasında 9 Kasım'da Fenerbahçe, Ludogorets deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, ligde ise hafta sonunda Pendikspor deplasmanına gidecek.
İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Hatayspor maçına göre ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitti.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Hatayspor ilk 11'ine göre 6 farklı isimle çıktı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu Ludogorets karşısında yedek soyundurdu.
Tecrübeli teknik direktör, bu isimlerin yerine ise İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.
Ludogorets karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'e şans tanıyan Kartal, hücum hattında Ryan Kent, Miha Zajc ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. İsmail Kartal, gol yollarında ise Michy Batshuayi'yi tercih etti.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Doğukan Demir, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemedi.
KULÜBEDE 4 GENÇ
Fenerbahçe, Ludogorets karşısında altyapıdan 4 isme kadroda yer verdi.
Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Doğukan Demir, 18 yaşındaki ön libero Muhammet İmre, 18 yaşındaki orta saha Efekan Karayazı ve 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek zorlu müsabakada forma şansı bekledi.
KADIKÖY'DE CUMHURİYET COŞKUSU
Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı.
Karşılaşma öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı.
Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.
ALİ KOÇ TARAFTARA SESLENDİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet'e özel maç öncesinde stat hoparlörlerinden taraftara seslendi.
Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe Spor Kulübü sadece bir spor kulübü değil, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizler Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor, bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve tutkudur! Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle, bu tutkuyu yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her zaferde, atamızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda, aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz."
TÜRK BAYRAĞI DAĞILTILDI
Karşılaşma öncesinde tüm stada Türk bayrakları dağıtıldı.
Bayrakların sallanmasıyla statta çok güzel görüntüler oluşurken, tüm tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı.
ISINMADA 10. YIL MARŞI
Fenerbahçeli oyuncular, sahaya ısınmak için çıktıklarında 10. Yıl Marşı çalındı.
Tribünlerdeki taraftarlar da marşa büyük coşkuyla eşlik etti.
KAPTAN TADIC
Fenerbahçe'de karşılaşmaya takım kaptanı olarak Dusan Tadic çıktı.
Sırp oyuncu, Edin Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptan olarak sahada yer aldı.
İLK TEHLİKELER KONUK EKİPTEN
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli ataklar rakip Ludogorets'ten geldi. 5. dakikada Ludogorets serbest vuruşta etkili geldi, Jakub Piotrowski'nin vuruşu yandan auta çıktı.
6. dakikada ise sol kanattan gelen Rwan Seco'nun şutunda İrfan Can topu kornere çeldi.
FENERBAHÇE OYUNU ALAMADI
Alışılmışın dışında bir 11'le sahaya çıkan Fenerbahçe, ilk yarının ortalarında rakip kaleye gitmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, bu dakikalarda orta alanda oyunu da alamadı.
FENERBAHÇE TEHLİKELERİ
Fenerbahçe, 26. dakikada etkili oldu. Michy Batshuayi'nin pasında topla buluşan Fred'in şutunda kaleci topu çıkardı. Ardından Tadic'in tamamlamak istediği top dışarıya gitti.
33. dakikada ise Michy Batshuayi'nin kafa vuruşu yumuşak kaldı ve Ludogorets savunması bu topu uzaklaştırdı.
FENERBAHÇE GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, devre bitmeden 42. dakikada öne geçti. Fred'in getirdiği topta savunmadan seken top Michy Batshuayi'nin önüne düştü. Michy Batshuayi düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI
Fenerbahçe, 52. dakikada farkı ikiye çıkardı. Oosterwolde'nin sol kanattan çevirdiği topta Batshuayi topa vuramadı ancak savunmadan seken top Zajc'ın önünde kaldı ve onun vuruşunda top ağlara gitti.
İSMAİL KARTAL'IN HAMLELERİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 63. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can, Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Dusan Tadic, Fred ve Oayi Samuel oyundan çıktı.
KADIKÖY'DE FARK BİRE İNDİ!
Ludogorets, 65. dakikada farkı bire düşürdü. Kullanılan köşe vuruşunda Pedrinho'nun vuruşunda Becao topu uzaklaştırmak istedi ancak top ağlara gitti.
KADIKÖY'DE ZAJC'A TEPKİ!
Fenerbahçe tribünleri, 70. dakikada Miha Zajc'a ıslıklarla tepki gösterdi.
SZYMANSKI VE BATSHUAYI
Fenerbahçe, 76. dakikada kaleyi yokladı. Rakip ceza sahası önünde topu alan Sebastian Szymanski'nin vuruşu dışarıya gitti. Szymanski'den bir dakika sonra ise Batshuayi'nin aynı bölgeden vuruşu kalecide kaldı.
UMUT NAYİR OYUNDA
Fenerbahçe'de Umut Nayir, 81. dakikada oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada kenara gelen isim ilk golü atan Michy Batshuayi oldu.
LUDOGORETS ETKİLİ OLDU
82. dakikada Ludogorets gole çok yaklaştı bir anda topla beraber hızlanan Bernard Tekpetey ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.
ZAJC YİNE ATTI
Fenerbahçe'de uzatma anlarında sahneye çıkan Miha Zajc, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Ludogorets etkili geldi. Nedyalkov'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Seco, sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, köşeye giden topu kornere göndermeyi başardı.
26. dakikada Batshuayi'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Fred'in çaprazdan şutunda kaleci Sluga'dan dönen top sol çaprazda Tadic'te kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Fred'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta defansa da çarpan top Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu Zajc kullandı. Bu futbolcunun ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Crespo kafayı vurdu ancak kaleci Sluga topu kontrol etti.
52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in pasında soldan ceza sahasına giren Oosterwolde, kale sahası içine ortaladı. Savunmadan seken top penaltı noktası üzerinde Zajc'ta kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
65. dakikada Ludogorets farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan korner atışında Becao'den seken topa Naressi röveşata bir vuruş denemesi yaptı. Yeniden Becao'ya çarpan meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 2-1.
82. dakikada Ludogorets tehlikeli geldi. Piotrowski'nin ara pasında sağdan ceza sahasına giren Tekpetey'in çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. İrfan Can'dan seken top Duah'ın önünde kalırken, bu futbolcu meşin yuvarlağı ıska geçti.
90+3. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye yükseltti. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Szymanski, 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayına pasını aktardı. Bu noktada müsait pozisyondaki Zajc, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-1.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Guillermo Cuadra, Guadalupe Porras Ayuso, Alejandro Estevez Iglesias
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred (Dk. 63 Szymanski), Zajc, Kent (Dk. 90 Cengiz Ünder), Tadic (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 81 Umut Nayir)
Ludogorets: Sluga, Witry, Sonko-Sundberg (Dk. 90+2 Russo), Verdon, Nedyalkov, Piotrowski, Naressi, Gonçalves (Dk. 85 Yankov), Vidal (Dk. 72 Delev), Tekpetey (Dk. 90+2 Mounir), Seco (Dk. 72 Duah)
Goller: Dk. 42 Batshuayi, Dk. 52 ve Dk. 90+3 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 65 Becao (Kendi kalesine) (Ludogorets)
Sarı kartlar: Dk. 43 Naressi, Dk. 48 Tekpetey, Dk. 75 Piotrowski, Dk. 90+4 Delev (Ludogorets), Dk. 50 Djiku, Dk. 56 Becao, Dk. 79 Crespo (Fenerbahçe)
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Michy Batshuayi ile 52. dakikada ve 90+3. dakikada Miha Zajc attı. Ludogorets'in golünü ise 65. dakikada Rodrigo Becao (Kendi kalesine) attı.
Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte grupta 3'te 3 yaptı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 9 maçtan da galibiyetle ayrılırken, toplam galibiyet serisini 18 maça çıkardı.
İsmail Kartal'ın ekibi bu sonuçla birlikte H Grubu'nda 9 puana yükseldi. Ludogorets, 3 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki haftasında 9 Kasım'da Fenerbahçe, Ludogorets deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, ligde ise hafta sonunda Pendikspor deplasmanına gidecek.
İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Hatayspor maçına göre ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitti.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Hatayspor ilk 11'ine göre 6 farklı isimle çıktı.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu Ludogorets karşısında yedek soyundurdu.
Tecrübeli teknik direktör, bu isimlerin yerine ise İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.
Ludogorets karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'e şans tanıyan Kartal, hücum hattında Ryan Kent, Miha Zajc ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. İsmail Kartal, gol yollarında ise Michy Batshuayi'yi tercih etti.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Doğukan Demir, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemedi.
KULÜBEDE 4 GENÇ
Fenerbahçe, Ludogorets karşısında altyapıdan 4 isme kadroda yer verdi.
Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Doğukan Demir, 18 yaşındaki ön libero Muhammet İmre, 18 yaşındaki orta saha Efekan Karayazı ve 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek zorlu müsabakada forma şansı bekledi.
KADIKÖY'DE CUMHURİYET COŞKUSU
Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı.
Karşılaşma öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı.
Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.
ALİ KOÇ TARAFTARA SESLENDİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet'e özel maç öncesinde stat hoparlörlerinden taraftara seslendi.
Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe Spor Kulübü sadece bir spor kulübü değil, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizler Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor, bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve tutkudur! Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle, bu tutkuyu yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her zaferde, atamızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda, aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz."
TÜRK BAYRAĞI DAĞILTILDI
Karşılaşma öncesinde tüm stada Türk bayrakları dağıtıldı.
Bayrakların sallanmasıyla statta çok güzel görüntüler oluşurken, tüm tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı.
ISINMADA 10. YIL MARŞI
Fenerbahçeli oyuncular, sahaya ısınmak için çıktıklarında 10. Yıl Marşı çalındı.
Tribünlerdeki taraftarlar da marşa büyük coşkuyla eşlik etti.
KAPTAN TADIC
Fenerbahçe'de karşılaşmaya takım kaptanı olarak Dusan Tadic çıktı.
Sırp oyuncu, Edin Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptan olarak sahada yer aldı.
İLK TEHLİKELER KONUK EKİPTEN
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli ataklar rakip Ludogorets'ten geldi. 5. dakikada Ludogorets serbest vuruşta etkili geldi, Jakub Piotrowski'nin vuruşu yandan auta çıktı.
6. dakikada ise sol kanattan gelen Rwan Seco'nun şutunda İrfan Can topu kornere çeldi.
FENERBAHÇE OYUNU ALAMADI
Alışılmışın dışında bir 11'le sahaya çıkan Fenerbahçe, ilk yarının ortalarında rakip kaleye gitmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, bu dakikalarda orta alanda oyunu da alamadı.
FENERBAHÇE TEHLİKELERİ
Fenerbahçe, 26. dakikada etkili oldu. Michy Batshuayi'nin pasında topla buluşan Fred'in şutunda kaleci topu çıkardı. Ardından Tadic'in tamamlamak istediği top dışarıya gitti.
33. dakikada ise Michy Batshuayi'nin kafa vuruşu yumuşak kaldı ve Ludogorets savunması bu topu uzaklaştırdı.
FENERBAHÇE GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, devre bitmeden 42. dakikada öne geçti. Fred'in getirdiği topta savunmadan seken top Michy Batshuayi'nin önüne düştü. Michy Batshuayi düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI
Fenerbahçe, 52. dakikada farkı ikiye çıkardı. Oosterwolde'nin sol kanattan çevirdiği topta Batshuayi topa vuramadı ancak savunmadan seken top Zajc'ın önünde kaldı ve onun vuruşunda top ağlara gitti.
İSMAİL KARTAL'IN HAMLELERİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 63. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can, Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Dusan Tadic, Fred ve Oayi Samuel oyundan çıktı.
KADIKÖY'DE FARK BİRE İNDİ!
Ludogorets, 65. dakikada farkı bire düşürdü. Kullanılan köşe vuruşunda Pedrinho'nun vuruşunda Becao topu uzaklaştırmak istedi ancak top ağlara gitti.
KADIKÖY'DE ZAJC'A TEPKİ!
Fenerbahçe tribünleri, 70. dakikada Miha Zajc'a ıslıklarla tepki gösterdi.
SZYMANSKI VE BATSHUAYI
Fenerbahçe, 76. dakikada kaleyi yokladı. Rakip ceza sahası önünde topu alan Sebastian Szymanski'nin vuruşu dışarıya gitti. Szymanski'den bir dakika sonra ise Batshuayi'nin aynı bölgeden vuruşu kalecide kaldı.
UMUT NAYİR OYUNDA
Fenerbahçe'de Umut Nayir, 81. dakikada oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada kenara gelen isim ilk golü atan Michy Batshuayi oldu.
LUDOGORETS ETKİLİ OLDU
82. dakikada Ludogorets gole çok yaklaştı bir anda topla beraber hızlanan Bernard Tekpetey ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaptı ancak İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.
ZAJC YİNE ATTI
Fenerbahçe'de uzatma anlarında sahneye çıkan Miha Zajc, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Ludogorets etkili geldi. Nedyalkov'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Seco, sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, köşeye giden topu kornere göndermeyi başardı.
26. dakikada Batshuayi'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Fred'in çaprazdan şutunda kaleci Sluga'dan dönen top sol çaprazda Tadic'te kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Fred'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta defansa da çarpan top Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu Zajc kullandı. Bu futbolcunun ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Crespo kafayı vurdu ancak kaleci Sluga topu kontrol etti.
52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in pasında soldan ceza sahasına giren Oosterwolde, kale sahası içine ortaladı. Savunmadan seken top penaltı noktası üzerinde Zajc'ta kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
65. dakikada Ludogorets farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan korner atışında Becao'den seken topa Naressi röveşata bir vuruş denemesi yaptı. Yeniden Becao'ya çarpan meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 2-1.
82. dakikada Ludogorets tehlikeli geldi. Piotrowski'nin ara pasında sağdan ceza sahasına giren Tekpetey'in çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. İrfan Can'dan seken top Duah'ın önünde kalırken, bu futbolcu meşin yuvarlağı ıska geçti.
90+3. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye yükseltti. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Szymanski, 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayına pasını aktardı. Bu noktada müsait pozisyondaki Zajc, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-1.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Guillermo Cuadra, Guadalupe Porras Ayuso, Alejandro Estevez Iglesias
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred (Dk. 63 Szymanski), Zajc, Kent (Dk. 90 Cengiz Ünder), Tadic (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), Batshuayi (Dk. 81 Umut Nayir)
Ludogorets: Sluga, Witry, Sonko-Sundberg (Dk. 90+2 Russo), Verdon, Nedyalkov, Piotrowski, Naressi, Gonçalves (Dk. 85 Yankov), Vidal (Dk. 72 Delev), Tekpetey (Dk. 90+2 Mounir), Seco (Dk. 72 Duah)
Goller: Dk. 42 Batshuayi, Dk. 52 ve Dk. 90+3 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 65 Becao (Kendi kalesine) (Ludogorets)
Sarı kartlar: Dk. 43 Naressi, Dk. 48 Tekpetey, Dk. 75 Piotrowski, Dk. 90+4 Delev (Ludogorets), Dk. 50 Djiku, Dk. 56 Becao, Dk. 79 Crespo (Fenerbahçe)