Fenerbahçe'nin şampiyonluk faktörü: Asensio

Fenerbahçe'de Marco Asensio rüzgarı esiyor...
1 Eylül'de resmi sözleşmeye imza atan ve ilk maçına 14 Eylül'de Trabzonspor karşısında çıkan İspanyol yıldız yüzde yüz hazır olmaması nedeniyle o mücadelede sadece 8 dakika oynamıştı.
Sarı-lacivertli takım arkadaşlarıyla beraber kamp geçirmediği için zaman zaman uyum sorunu da yaşayan tecrübeli futbolcu bunu atlatmasının ardından farkını hissettirmeye başladı.
Sebastian Szymanski geçen sezondan itibaren beklenen skor katkısını verememesi nedeniyle eleştirilirken, Asensio bu açığı fazlasıyla doldurdu.
SON 4 MAÇTA SKOR KATKISI VERDİ
İlk 11'in değişilmez isimlerinden biri olan İspanyol futbolcu, Süper Lig'de şans bulduğu son 4 maçta da skor katkısı verdi. Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve önceki günkü Kayserispor maçlarında ağları havalandıran tecrübeli oyuncu Gaziantep FK deplasmanında da asist yaptı.
Asensio, skor katkısının yanında saha içinde Ederson ve Skriniar ile beraber liderlik yaparak Teknik Direktör Tedesco'nun da elini güçlendiriyor. Öte yandan Avrupa Ligi'nde şans bulduğu 4 maçta skor üretemeyen İspanyol yıldız, Ferencvaros karşısında bu şanssızlığını da kırmak istiyor.
