Fenerbahçe için Polonyalı genç yıldız iddiası!

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına ağırlık veren Fenerbahçe için Polonya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Polonya basınında yer alan haberlerde; Pogon takımında oynayan 18 yaşındaki Adrian Przyborek'in Fenerbahçe tarafından izlendiği öne sürüldü.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Forvet ve sağ kanat olarak forma giyen 2007 doğumlu yıldız, bu sezon Pogon formasıyla 35 resmi maçta bin 993 dakika süre alırken 1 gol attı, 5 asist yaptı.
Polonya basınında yer alan haberlerde; Pogon takımında oynayan 18 yaşındaki Adrian Przyborek'in Fenerbahçe tarafından izlendiği öne sürüldü.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Forvet ve sağ kanat olarak forma giyen 2007 doğumlu yıldız, bu sezon Pogon formasıyla 35 resmi maçta bin 993 dakika süre alırken 1 gol attı, 5 asist yaptı.
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