İlk 8 maçın geride kaldığı Trendyol Süper Lig'de takımların kazanmak uğruna verdikleri mücadele rakamlara yansıdı. 90 dakika boyunca ortaya çıkan sonuçlarda İsmail Kartal yönetimindeki lig lideri Fenerbahçe, 512 dakika ile en çok üstün oynayan takım oldu.
242 dakikayı beraberlikle geçiren sarı-lacivertliler, sadece 15 dakika mağlup kaldı. Kanarya'nın takipçisi ve son şampiyon Galatasaray, 429 dakika önde oynarken 337 dakika eşitliği bozamadı. Okan Buruk'un Aslanları, maçlarında sadece 8 dakika geriye düşerek sezonun en az yenik kalan kulübü durumunda.
TRABZONSPOR 367, BEŞİKTAŞ 337 DAKİKA MUTLU KALDI
Kluivert ile istikrarlı bir grafik ortaya koyan Adana Demirspor, Cimbom'un ardından rakiplerine 399 dakika üstünlük sağlarken 87 dakikayı geride kapattı. Bu sezon inişli-çıkışlı devam eden Trabzonspor, 367 dakikayı önde oynarken 233'ü mağlup, 180'i beraberlikle geçti. Beşiktaş, taraftarını 337 dakika sevindirirken 272'si eşitlik olmak üzere 164 dakika hüzne boğdu. Ligde 1 maçı eksik Samsunspor ise 7 müsabakada hiç üstünlük kuramayan ligin tek takımı oldu.
242 dakikayı beraberlikle geçiren sarı-lacivertliler, sadece 15 dakika mağlup kaldı. Kanarya'nın takipçisi ve son şampiyon Galatasaray, 429 dakika önde oynarken 337 dakika eşitliği bozamadı. Okan Buruk'un Aslanları, maçlarında sadece 8 dakika geriye düşerek sezonun en az yenik kalan kulübü durumunda.
Kaynak: Sabah
TRABZONSPOR 367, BEŞİKTAŞ 337 DAKİKA MUTLU KALDI
Kluivert ile istikrarlı bir grafik ortaya koyan Adana Demirspor, Cimbom'un ardından rakiplerine 399 dakika üstünlük sağlarken 87 dakikayı geride kapattı. Bu sezon inişli-çıkışlı devam eden Trabzonspor, 367 dakikayı önde oynarken 233'ü mağlup, 180'i beraberlikle geçti. Beşiktaş, taraftarını 337 dakika sevindirirken 272'si eşitlik olmak üzere 164 dakika hüzne boğdu. Ligde 1 maçı eksik Samsunspor ise 7 müsabakada hiç üstünlük kuramayan ligin tek takımı oldu.