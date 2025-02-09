Fenerbahçe evinde VakıfBank'ı devirdi

Sultanlar Ligi'nin 20. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe evinde VakıfBank'ı devirdi
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09 Şubat 2025 18:20
Son güncelleme 09 Şubat 2025 18:24
Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 3-1 kazandı.

Fenerbahçe Medicana, rakibiyle ligin ilk devresinde deplasmanda oynadığı maçtan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki 17. galibiyetini alırken, VakıfBank 4. mağlubiyetini almış oldu.

Set sonuçları:

1. Set: Fenerbahçe Medicana 19-25 VakıfBank
2. Set: Fenerbahçe Medicana 25-13 VakıfBank
3. Set: Fenerbahçe Medicana 25-22 VakıfBank
4. Set: Fenerbahçe Medicana 25-16 VakıfBank

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