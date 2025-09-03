Fenerbahçe'den kontenjan hamlesi!

Fenerbahçe, 2002 ve sonrası doğumlu kontenjanı için Persepolis forması giyen Yaghoub Barajeh ile ilgileniyor.

calendar 03 Eylül 2025 09:59 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 10:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe'den kontenjan hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, TFF'nin 2002 ve sonrası doğumlu en az iki yabancı kontenjanı için rotasını İran'a çevirdi.

İSMAL KARTAL'IN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, tekrar takıma geri dönmesi gündemdeki İsmail Kartal'ın teknik direktörlük yaptığı ve geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Persepolis'in 19 yaşındaki sağ beki Yaghoub Barajeh ile ilgileniyor.

Genç savunmacının sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Bu sezon 1 maçta oynadı. Geçen sezon forma giydiği 13 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.