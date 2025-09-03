Fenerbahçe, TFF'nin 2002 ve sonrası doğumlu en az iki yabancı kontenjanı için rotasını İran'a çevirdi.
İSMAL KARTAL'IN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, tekrar takıma geri dönmesi gündemdeki İsmail Kartal'ın teknik direktörlük yaptığı ve geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Persepolis'in 19 yaşındaki sağ beki Yaghoub Barajeh ile ilgileniyor.
Genç savunmacının sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Bu sezon 1 maçta oynadı. Geçen sezon forma giydiği 13 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.
İSMAL KARTAL'IN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, tekrar takıma geri dönmesi gündemdeki İsmail Kartal'ın teknik direktörlük yaptığı ve geçtiğimiz aylarda ayrıldığı Persepolis'in 19 yaşındaki sağ beki Yaghoub Barajeh ile ilgileniyor.
Genç savunmacının sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Bu sezon 1 maçta oynadı. Geçen sezon forma giydiği 13 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.